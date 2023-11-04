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Склад в Абакане загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м

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Фото: соцсети
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Склад в Абакане (Республика Хакасия) загорелся на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом 4 ноября заявили в пресс-службе МЧС России.

В настоящий момент на месте возгорания работают 40 специалистов, задействованы девять единиц спецтехники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара пока выясняются.

1 ноября сообщалось, что пожарные локализовали возгорание в Ейском районе Краснодарского края. В тушении пожара площадью 5 тыс. кв. м были задействованы 54 человека и 18 единиц техники.

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