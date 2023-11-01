Пожар на складе на Кубани локализовали на площади 5 тыс. кв. м
Пожарные локализовали возгорание в Ейском районе Краснодарского края. Предварительно, пострадавших нет. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России на Кубани в Telegram-канале.
«В 17:59 локализация на площади 5 тыс. кв. м.», — проинформировали в региональном МЧС.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на спасательные службы, устранение огня осложняется удаленностью водоисточников и высокой пожарной нагрузкой.
В тушении задействованы 54 человека и 18 единиц техники.
Ранее в этот день сообщалось, что площадь возгорания склада достигла 3,5 тыс. кв. м. Было принято решение о наращивании группировки пожарных в связи с быстрым распространением огня.