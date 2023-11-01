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В Краснодарском крае загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м

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Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
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Крупный пожар ликвидируют в Ейском районе Краснодарского края — там загорелся склад на площади 3,5 тыс. кв. м. О происшествии 1 ноября сообщает МЧС РФ.

«В поселке Степной горит склад на площади 3,5 кв. м. В тушении задействовано 45 специалистов и 14 единиц техники», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как добавили в МЧС, в связи с тем что огонь занял большую территорию, проводится наращивание группировки огнеборцев.

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Ранее, 31 октября, в Краснодаре произошел пожар на складе с полиэтиленом. Открытое горение в складском помещении было ликвидировано. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила 550 кв. м. В тушении огня были задействованы 58 специалистов и 18 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.

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