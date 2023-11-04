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Автомобиль Аллы Пугачевой заметили в Твери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автомобиль певицы Аллы Пугачевой заметили в Твери. Об этом «Известиям» в субботу, 4 ноября, рассказали местные жители.

Черный Rolls Royce певицы был замечен накануне, 3 ноября, рядом со зданием, где находится студия звукозаписи. По словам сотрудников студии, артистка записывала песню.

2 ноября ряд Telegram-каналов сообщил, что Пугачева приехала в Россию, пройдя КПП в Псковской области.

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3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших после начала спецоперации по защите Донбасса. Таким образом он прокомментировал возвращение в Россию Пугачевой.

13 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Глава государства отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся. Он также подчеркнул, что Россия — свободная страна и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя.

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