В Непале не менее 37 человек погибли в результате землетрясения

В Непале в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибло не менее 37 человек. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает издание Associated Press.

Официальные лица заявили, что ожидается рост числа жертв, отметив, что связь со многими деревнями была потеряна.

Землетрясение произошло в Западном Непале накануне. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. Толчки чувствовались в столице Индии Нью-Дели, там здания сотрясались от толчков.

Эпицентр толчков находился в Джаджаркоте, который располагается примерно в 400 км к северо-востоку от столицы Непала Катманду.

До этого издание Reuters сообщало о 22 погибших. По меньшей мере 20 человек были доставлены в больницы с травмами, сообщил изданию по телефону представитель округа Джаджаркот Суреш Сунар.

Ранее, 3 ноября, в Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксировали на острове Эвбея, расположенном в 80 км от Афин. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.