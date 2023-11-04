Реклама
Прямой эфир
Мир
«Известия» показали кадры из Тель-Авива в момент воздушной тревоги
Мир
СМИ сообщили о гибели 20 человек в результате удара по зданию школы в Газе
Мир
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
Общество
Путин заявил о важности изучения правил дорожного движения в школе
Интернет и технологии
Роскомнадзор прокомментировал информацию о возвращении TikTok в Россию
Общество
Сальдо назвал удар по Чаплинке свидетельством бесчеловечности ВСУ
Мир
В ЦАХАЛ удар по машине скорой помощи объяснили ее связью с ХАМАС
Мир
Депутат Кнессета рассказал о создании комиссии по расследованию событий 7 октября
Общество
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Общество
В прокуратуре раскрыли детали ДТП с участием «скорой» и Porsche в Москве
Спорт
Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA после победы над Рыбакиной
Общество
Часть международных рейсов «Уральских авиалиний» временно передали другим компаниям
Мир
Лидер «Хезболлы» Насрулла не исключил полномасштабной войны на ливанском фронте

В Непале не менее 37 человек погибли в результате землетрясения

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Непале в результате землетрясения магнитудой 6,4 погибло не менее 37 человек. Об этом в субботу, 4 ноября, сообщает издание Associated Press.

Официальные лица заявили, что ожидается рост числа жертв, отметив, что связь со многими деревнями была потеряна.

Землетрясение произошло в Западном Непале накануне. Свидетели сообщали, что дома в районе Рукум рухнули. Толчки чувствовались в столице Индии Нью-Дели, там здания сотрясались от толчков.

Эпицентр толчков находился в Джаджаркоте, который располагается примерно в 400 км к северо-востоку от столицы Непала Катманду.

До этого издание Reuters сообщало о 22 погибших. По меньшей мере 20 человек были доставлены в больницы с травмами, сообщил изданию по телефону представитель округа Джаджаркот Суреш Сунар.

Сдвиг на фазе: в каких странах могут произойти следующие землетрясения
Медленно стихающая сейсмическая активность в Турции и Сирии угрожает соседним регионам

Ранее, 3 ноября, в Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксировали на острове Эвбея, расположенном в 80 км от Афин. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023