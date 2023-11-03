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В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
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В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Wassilios Aswestopoulos
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Сильное землетрясение произошло в Греции, его магнитуда составила 5,2. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным газеты Kathimerini, подземные толчки зафиксировали на острове Эвбея, расположенном в 80 км от Афин, пишет НСН. Очаг залегал на глубине 10 км. Как уточняет сайт kp.ru, этот остров второй крупнейший в Греции после Крита. Эпицентр землетрясения находился в 6 км к востоку от города Прокопи. Очаг залегал на глубине 14,2 км. После землетрясения сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 3,8.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, пишет RT.

По словам главы города Мантуди Гиоргоса Цапурниотиса, ущерба землетрясение не принесло, однако подземные толчки были ощутимыми. По словам директора Геодинамического института Афанасиоса Ганаса, в Центральной Эвии нет разлома, который мог бы вызвать землетрясение, отмечает ИА «Регнум». Он добавил, что в целом это было землетрясение средней силы.

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31 октября землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано у побережья Чили. Эпицентр землетрясения располагался на 82-м км к западу от города Вальенар с населением 44,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 41 км.

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