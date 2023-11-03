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ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом
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ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН принял 3 ноября российский проект резолюции о борьбе с нацизмом. Об этом в пятницу вечером сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Третий комитет 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял традиционную, инициированную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — написала она в Telegram-канале.

По словам Захаровой, соавторами выступили 38 стран. Она также привела список из 50 государств, которые выступили против принятия документа. В число его противников вошли, в том числе, США, Украина, Великобритания, Германия и Канада.

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В прошлом году, 15 декабря, Генассамблея поддержала российскую резолюцию на ту же тему. За принятие проголосовали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10.

Ее проект Третий комитет ГА принял ранее, 4 ноября 2022 года. Тогда Австрия, Германия и Италия впервые в истории проголосовали против данного документа. В ответ на это Захарова заявила, что суть данной резолюции могут поставить под сомнение только аморальные деятели.

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