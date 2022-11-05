В МИД РФ назвали аморальным неприятие в ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Суть российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма могут поставить под сомнение только аморальные деятели. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 5 ноября, после того, как в Генассамблее ООН некоторые страны выступили против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Она напомнила о том, что в прошлом году по точно такому же тексту проекта резолюции страны Европейского союза (ЕС) и примкнувшие к ним воздержались при голосовании.

«В этом году они все проголосовали против. И те, кто поддерживал фашизм в XX веке, и те, кто от него пострадал и чуть было не исчез. Еще раз повторю: текст резолюции один и тот же. Суть ее могут поставить под сомнение только аморальные деятели», — написала официальный представитель МИДа.

В тот же день политолог Дмитрий Солонников объяснил «Известиям» непринятие странами ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма. По его словам, руководители Италии, Австрии и Германии видят, что в Европе уже складывается неоднозначное отношение к ситуации на Украине, российская позиция начинает быть популярной среди жителей европейского континента. Для нынешних политиков это опасно.

Ранее в субботу стало известно, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории на голосовании в Генассамблее ООН выступили против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Как отметил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, в этом году в решениях Рима, Вены и Берлина политические соображения взяли верх.

Третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма 4 ноября. С документом согласились 106 стран, против проголосовала 51 страна, еще 15 государств воздержались. Резолюция РФ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Как заявили в МИД РФ по итогам принятия резолюции, западные страны хотели сорвать голосование в ООН по российскому проекту документа, внеся в него поправку с осуждением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

До этого, 27 октября, президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и Совета Безопасности ООН. В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» он отметил, что обе структуры могут в большей степени отражать разнообразие в регионах.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. За документ высказались 143 страны, воздержались 35, против проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.