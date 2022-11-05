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Политолог объяснил непринятие странами ЕС резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Политолог Солонников: Италия, Австрия и Германия выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма из-за неоднозначного отношения к ситуации на Украине в ЕС
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Фото: Global Look Press/Sascha Steinach
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Италия, Австрия и Германия в Генассамблее ООН проголосовали против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, так как в Европе началось неоднозначное отношение к ситуации на Украине, что опасно для европейских политиков. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

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Он напомнил, что раньше эти страны уверяли в невозможности голосовать против резолюции, которая выступает против нацизма. Однако, по словам Солонникова, для Италии, Австрии и Германии данный вопрос является текущей политикой, поэтому их мнения меняются.

«Они видят, что и в Европе уже неоднозначное отношение к ситуации на Украине, российская позиция начинает быть популярной среди жителей европейского континента. Для нынешних политиков это опасно», — подчеркнул политолог.

Ранее в этот день стало известно, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории на голосовании в Генассамблее ООН выступили против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Как отметил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев, в этом году в решениях Рима, Вены и Берлина политические соображения взяли верх.

По его словам, даже когда в 2011 году, когда среди стран ЕС наблюдался раскол, представители Германии, Италии и Австрии «клятвенно заверяли» российскую сторону, что они по принципиальным соображениям никогда «не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».

Третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма 4 ноября. С документом согласились 106 стран, против проголосовала 51 страна, еще 15 государств воздержались. Резолюция РФ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Как заявили в МИД РФ по итогам принятия резолюции, западные страны хотели сорвать голосование в ООН по российскому проекту документа, внеся в него поправку с осуждением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

Тогда же президент РФ Владимир Путин указал, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом. Президент указал, что если в Красной армии был Украинский фронт, это не значит, что от нацизма Европу освобождала Украина.

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