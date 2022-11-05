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Германия, Австрия и Италия выступили против резолюции РФ о борьбе с героизацией нацизма

Италия, Австрия и ФРГ выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Florian Gaertner
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Италия, Австрия и Германия впервые в истории на голосовании в Генассамблее (ГА) ООН выступили против принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом 5 ноября заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

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«На моей памяти это первый случай в истории», — отметил в разговоре с журналистами Лукьянцев.

Дипломат напомнил, что даже когда в 2011 году, когда среди стран Евросоюза (ЕС) наблюдался раскол и часть государств ЕС проголосовала против, а другая — воздержалась, — представители Германии, Италии и Австрии «клятвенно заверяли» российскую сторону, что они по принципиальным соображениям никогда «не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».

Представитель внешнеполитического ведомства предположил, что в этом году в решениях Рима, Вены и Берлина политические соображения взяли верх.

Накануне стало известно, что третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. С документом согласились 106 стран, против проголосовала 51 страна, еще 15 государств воздержались. Резолюция РФ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Как заявили в МИД РФ по итогам принятия резолюции, западные страны хотели сорвать голосование в ООН по российскому проекту документа, внеся в него поправку с осуждением специальной военной операции РФ по защите Донбасса. В ведомстве заявили, что Россия данную поправку к резолюции о борьбе с героизацией нацизма не признает.

Тогда же президент РФ Владимир Путин указал, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом. Президент указал, что если в Красной армии был Украинский фронт, это не значит, что от нацизма Европу освобождала Украина.

В декабре 2021 года на Генассамблее ООН только США и Украина выступили против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. За ее принятие проголосовали 130 стран, воздержались 49. Резолюция принимается в ГА ООН ежегодно.

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