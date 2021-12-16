США и Украина выступили против резолюции РФ по борьбе с героизацией нацизма

Соединенные Штаты и Украина выступили против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом свидетельствуют итоги голосования Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (Генассамбея ООН) от четверга, 16 декабря.

За документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» проголосовали 130 стран, воздержались 49, выступили против только две страны — США и Украина, сообщает ТАСС.

Резолюция рекомендует странам принять определенные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Кроме того, в документе Россия призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации необходимыми для этого средствами, в том числе законодательно. В резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и ненависть на основе национальности и религии.

25 октября в МИД России сообщили, что на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.

Ранее, 20 октября, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила «Известиям», что предложение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) называть Великую Отечественную войну советско-немецкой вызывает обоснованное беспокойство, поскольку указывает на разрушительные цивилизационные процессы в стране. По ее словам, такие заявления украинских властей требуют от россиян осознанности и эффективного противодействия любым попыткам фальсификации истории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 июля заявил, что на Украине есть сторонники нацизма и бандеровцы. По словам представителя Кремля, они оказывают огромное влияние на общественную и внутриполитическую жизнь страны.