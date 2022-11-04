Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи (ГА) ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Как сообщает 4 ноября «РИА Новости», с документом согласились 106 стран, против проголосовала 51 страна, еще 15 стран воздержались.

Резолюция России рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны». Все эти пункты должны выполняться в соответствии с международными обязательствами каждой страны в области прав человека.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» принимается ГА ООН ежегодно. После того как резолюцию одобрил комитет, по ней проходит голосование. Обычно оно бывает в декабре.

Как заявили в МИД РФ по итогам принятия резолюции, западные страны хотели сорвать голосование в ООН по российскому проекту документа, внеся в него поправку с осуждением специальной военной операции РФ по защите Донбасса. В ведомстве заявили, что Россия данную поправку к резолюции о борьбе с героизацией нацизма не признает.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин указал, что в странах Евросоюза людям «вколачивают неправду» в головы, говоря, что Украина освободила Европу от нацизма, что является бредом. Президент указал, что если в Красной армии был Украинский фронт, это не значит, что от нацизма Европу освобождала Украина.

В декабре 2021 года на Генассамблее ООН только США и Украина выступили против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. За ее принятие проголосовали 130 стран, воздержались 49.