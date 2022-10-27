Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос изменения структуры ООН и Совета безопасности ООН. В ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября отметил, что обе структуры могут в большей степени отражать разнообразие в регионах.

«Единство человечества не строится по команде «делай как я», «будь как я». Оно формируется с бережным отношением к идентичности каждого народа. В этой связи, возможно, стоит подумать о том, чтобы структура ООН и СБ ООН в большей степени отражала разнообразие в регионах», — заявил Путин.

При этом он отметил, что западная цивилизация не является единственной даже на евразийском пространстве. Большинство населения сосредоточено на востоке, подчеркнул президент.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. За документ высказались 143 страны, воздержались 35, против проголосовали пять государств — Россия, Белоруссия, Никарагуа, Северная Корея и Сирия.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

В свою очередь глава МИД Японии Есимаса Хаяси признался в том, что лично «провел работу» с представителями других стран ради увеличения поддержки антироссийской резолюции во время голосования ГА ООН.

При этом, как отметил 14 октября заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, страны, которые воздержались от голосования на ГА ООН, не поддерживают резолюцию против референдумов в освобожденных регионах. По его словам, реальный круг стран, солидарных с Москвой, не ограничивается теми четырьмя, которые отказались поддержать антироссийскую инициативу.