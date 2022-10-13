Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Экономика
«Транснефть» заявила о плановой поставке нефти в Польшу и ФРГ после ЧП на «Дружбе»
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Политика
В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель
Сюжет:

Лавров упрекнул Запад в дипломатическом терроре при голосовании в ГА ООН

0
Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее ООН. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Все включены: власти одобрили вхождение ЛДНР, Херсона и Запорожья в РФ
Чем новые регионы будут полезны стране и какие трудности могут возникнуть при интеграции

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы всё прекрасно понимаем, и заявление американцев, что «они никого не уговаривают, все сами голосуют», — это ложь. И они тоже об этом знают», — сказал он в эфире Первого канала.

12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Еще 35 стран воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022