Лавров упрекнул Запад в дипломатическом терроре при голосовании в ГА ООН

Западные страны использовали дипломатический террор, чтобы добиться принятия антироссийской резолюции в Генеральной ассамблее ООН. Об этом 13 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Методы дипломатического террора применил Запад, бесстыдно, откровенно выкручивая руки, угрожая всевозможными карами развивающимся странам. Только таким неприкрытым шантажом, такими угрозами удалось обеспечить результат. Мы всё прекрасно понимаем, и заявление американцев, что «они никого не уговаривают, все сами голосуют», — это ложь. И они тоже об этом знают», — сказал он в эфире Первого канала.

12 октября Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Еще 35 стран воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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