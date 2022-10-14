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Глава МИД Японии признал «работу» по продвижению резолюции против РФ

Глава МИД Японии признал, что проводил «работу» в ООН, чтобы продвинуть антироссийскую резолюцию
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси лично «провел работу» с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал в ходе пресс-конференции в Токио 14 октября.

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По его словам, Япония и он лично обсуждали резолюцию среди представителей многих стран, чтобы хотя бы на одну страну больше поддержали документ.

«Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны», — сказал глава японской дипломатии.

Как он добавил, нельзя утверждать, что выросло число стран, поддерживающих антироссийские документы.

Он объяснил, что в ООН голосовали те, «кто в марте воздержался, а сейчас голосовал за, но были и те, кто в марте голосовал за, а сейчас воздержался».

12 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России.

После этого первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии. Он пояснил, что около 40 стран подверглись давлению коллективного Запада, и назвал принятие резолюции «нечестной игрой».

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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