ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Главное

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в среду, 12 октября, антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумов о вхождении в состав России. В поддержку резолюции выступили 143 страны, против — пять, еще 35 — воздержались. Текст резолюции основан на подготовленном США и Албанией документе, который рассматривался Советом Безопасности ООН 30 сентября, в преддверии голосования в документ вносились поправки. Подробности — в материале «Известий».

Голосование по странам

На заседании спецсессии ГА ООН по вопросу Украины против антироссийской резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия. При этом Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, также Алжир, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Гвинея, Гондурас, Зимбабве, Куба, Лаос, Лесото, Мали, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Судан, Таиланд, Танзания, Того, Уганда, ЦАР, Шри-Ланка, Эритрея, Эсватини, Эфиопия, Южный Судан воздержались.

Из числа тех, кто поддержал принятие резолюции, были Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Украина, а также Венгрия и Сербия и партнеры России — Бразилия и Науру.

Кроме того, на заседании присутствовали и представители таких стран, которые вовсе не участвовали в голосовании — Азербайджан и Туркмения, Буркина-Фасо, Венесуэла, Джибути, Иран, Камерун, Сальвадор, Сан-Томе и Принсипи, Экваториальная Гвинея. Некоторые страны не могут голосовать из-за задолженности по членским взносам.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков отметил, что для России самым главным было поведением Китая, Индии, ЮАР. При этом большинство стран оказались под влиянием США и поддержали антироссийскую резолюцию. Кроме того, по его мнению принятие резолюции произошло на фоне того, что большая часть стран мира с осторожностью относится к прецеденту изменения границ, поскольку «сами имеют какие-то проблемы в плане своей территориальной целостности».

Реакция России

После подведения итогов голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил о регрессе мировой дипломатии. Он пояснил, что около 40 стран — участниц ГА ООН подверглись давлению коллективного Запада и назвал принятие резолюции «нечестной игрой», а также проявлением «демократии под дулом пистолета».

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Небензя подчеркнул, что Запад развернул кампанию шантажа против других стран, чтобы заставить проголосовать за резолюцию, не поддерживающую референдумы в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Реакция мира

Президент США Джо Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине.

По мнению американского лидера, мир впервые с начала спецоперации России на Украине показал, что «полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения». Соединенные Штаты Америки вместе с ГА ООН не потерпят «незаконных попыток аннексии», добавил Байден.

Постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж, в свою очередь, заявила, что страна воздержалась при голосовании, потому что стремится к миру. Она также выразила надежду на то, что мирные переговоры возобновятся как можно скорее ради прекращения огня и разрешения конфликта.

На заседании спецсессии ГА ООН заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан озвучил позицию страны. По словам Шуана, Китай продолжает верить, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога, в то время как представленный проект резолюции не отвечает этим целям.

Он также отметил, что КНР обеспокоена интенсификацией конфликта на Украине. Как отметил Шуан, нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.