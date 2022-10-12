Китай выразил беспокойство из-за интенсификации конфликта на Украине

Китай глубоко обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине. Об этом в среду, 12 октября, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

«Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля», — сказал он.

Как отметил Шуан, международное сообщество должно побудить стороны вокруг конфликта на Украине как можно скорее возобновить переговоры.

Кроме того, он подчеркнул, что Китай воздержится при голосовании на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) по антироссийской резолюции об Украине.

«Мы всегда верили, что любые действия Генеральной Ассамблеи должны способствовать деэскалации ситуации и возобновлению диалога. Представленный проект резолюции не отвечает этим целям. Поэтому делегация Китая воздержится при голосовании», — сказал заместитель постпреда Китая при ООН.

Ранее в этот день китайские эксперты выразили мнение, что Запад, предвидя затяжной конфликт, чтобы истощить Россию, продолжит поставлять Украине больше оружия. Специалисты призывают Европу не терять независимость и не наносить ущерб собственным интересам.

Накануне в Global Times была опубликована статья, авторы которой считают, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. При этом, как отмечают журналисты, результат действий Соединенных Штатов Америки виден в резком росте цен на энергоносители в европейских странах и, как следствие, митингах недовольных жителей.

26 сентября читатели китайской газеты «Гуаньча» раскритиковали советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана из-за его угроз в адрес России «в случае применения ядерного оружия на Украине». Политика обвинили в попытке обострить ситуацию, указав на то, что Москва никому не угрожала ядерным оружием.

Также в сентябре президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Он напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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