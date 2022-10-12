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Китайские эксперты назвали два сценария развития конфликта на Украине

Global Times: исход конфликта на Украине зависит от того, превратится ли Европа в вассала США
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Главная роль в противостоянии на Украине отведена Европе, и ее главная задача не превратиться в вассала США. Об этом в статье Global Times 11 октября написали китайские эксперты.

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Китайские эксперты считают, что Запад, предвидя затяжной конфликт, чтобы истощить Россию, продолжит поставлять Украине больше оружия. Специалисты призывают Европу не терять независимость и не наносить ущерб собственным интересам.

«США украли Европу и не дают принимать ей решения, основанные на ее собственных интересах, а Россия делает все, чтобы ЕС не превратился в абсолютного вассала Вашингтона», — говорится в статье.

Эксперты отмечают, что существуют несколько сценариев развития ситуации на Украине с участием Европы.

«Один включает независимость Европы от США — в этом случае существует возможность полноценного диалога между Россией и европейскими странами. Также есть второй путь, который приведет к расколу Европы на два лагеря: одни страны связывают себя с Вашингтоном, другие выберут Москву», — полагают эксперты.

В публикации также отмечается, что официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил во вторник, что происходящее вызывает тревогу. По ее словам, Китай готов работать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации конфликта.

11 октября издание отметило, что Вашингтон наслаждается эскалацией ситуации вокруг Украины, поскольку США намерены извлечь максимум выгод из российско-украинского конфликта. В статье уточнялось, что развитие ситуации зависит отнюдь не от готовности Киева сражаться «до последнего украинца», а от того, нужен ли США этот конфликт для собственного продвижения.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Евросоюз лишился своего благополучия в результате своих же действий, благодаря собственной политической элите и многочисленной армии евробюрократов, действовавшей в интересах США.

Также 11 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что американская сторона де-факто уже давно участвует в конфликте на Украине и вооружает киевский режим. Он добавил, что у России есть данные о том, что кадровые военные США и других западных стран Запада руководят действиями армии Украины, выступая наводчиками.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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