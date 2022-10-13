Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию на ГА ООН

Венгрия и Сербия на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за резолюцию с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Также среди поддержавших инициативу оказались партнеры России — Бразилия и Науру.

12 октября ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в освобожденных регионах. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

В тот же день первый заместитель постоянного представителя РФ при ГА ООН Дмитрий Полянский заявил, что результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. По его словам, около 40 стран — участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.

Сам постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Накануне председатель ГА ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации организовать немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

До этого, 10 октября, ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, в то время как Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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