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Постпред Индии объяснила решение по голосованию по антироссийской резолюции

Постпред Индии при ООН Камбодж: Индия воздержалась от голосования, потому что стремится к миру
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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Индия 12 октября воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции по референдумам в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также по ситуации на Украине на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), потому что стремится к миру. Об этом в четверг, 13 октября, заявила постоянный представитель Индии при ООН Ручира Камбодж.

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«Путь к миру требует от нас сохранения открытыми всех дипломатических каналов. В связи с этим мы искренне надеемся, что мирные переговоры возобновятся как можно скорее ради прекращения огня и разрешения конфликта. Индия готова поддержать любые усилия, направленные на деэскалацию», — подчеркнула постпред страны в ходе дебатов.

Как отметила Камбодж, решение Индии воздержаться при голосовании продиктовано «глубоко продуманной национальной позицией». По ее словам, страна сделала это исходя из четкого убеждения относительно поиска возможностей для мирного разрешения конфликта посредством диалога и дипломатии.

Ранее, 12 октября, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

В этот же день постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопасности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Он подчеркнул, что семь из 15 членов СБ ООН представляют коллективный Запад.

Кроме того, в этот день председатель ГА ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

До этого, 10 октября ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов. В то время как ранее в этот день Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

При этом 6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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