Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом стало известно в четверг, 15 декабря.

Документ под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» принимается ГА ООН ежегодно. После того как резолюцию одобрит комитет, по ней проходит голосование.

За принятие проголосовали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10.

Ранее, 5 ноября, Австрия, Германия и Италия впервые в истории проголосовали против данного документа. Как указал уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев, в 2011 году представители этих стран «клятвенно заверяли» российскую сторону, что они никогда «не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».

В этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что суть данной резолюции могут поставить под сомнение только аморальные деятели.

Третий комитет ГА ООН принял российский проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма 4 ноября. С документом согласились 106 стран, против проголосовала 51 страна, еще 15 государств воздержались. Резолюция РФ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Как заявили в МИД РФ по итогам принятия резолюции, западные страны хотели сорвать голосование в ООН по российскому проекту документа, внеся в него поправку с осуждением специальной военной операции РФ по защите Донбасса.