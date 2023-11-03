Путин напомнил, что Украина была сформирована только при советской власти

Путин напомнил, что Украина была сформирована только при советской власти

2023-11-03 15:30:27

2023-11-03 15:30:27

2023-11-03 15:30:27

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