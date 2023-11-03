Эколог призвала отказаться от пяти привычных всем вещей

Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова в разговоре с «Известиями» 3 ноября назвала пять привычных всем вещей, отказавшись от которых можно внести свой вклад в улучшение экологической ситуации на планете.

В первую очередь, она призвала отказаться от использования пластиковых карт лояльности, предложив перейти на виртуальные карты.

«Карты лояльности всё еще продолжают выпускать в больших объемах, потому что покупатели не отказываются от них, а продолжают собирать коллекции бесполезного пластика. В результате их все постоянно забывают, а в магазинах получают скидки по номеру телефона, к которому привязана карта. Если исключить из этой цепочки пластиковые носители, все, а в первую очередь природа, от этого только выиграют. Ведь такие карты изготавливаются из пластика, который не принимается на переработку. Кроме того, он содержит винилхлорид, который может выделять опасные вещества, оказавшись на свалке», — рассказала Лакустова.

Следующая вещь, от которой отказаться призвала эколог, — это бумажные чеки.

«От электронных чеков пользы гораздо больше – они не потеряются, не затрутся, не порвутся, не истлеют со временем. А самое главное, это позволяет сэкономить большое количество бумаги, которую можно пустить на другие нужды. Поэтому, когда в магазине вам предлагают электронный чек вместо бумажного, не стоит отказываться, на практике это гораздо удобнее и экологичнее», — подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, вредит экологии употребление экзотических овощей и фруктов, а точнее, их транспортировка.

Диетологи всего мира в один голос повторяют, что самыми полезными для человека будут овощи и фрукты, которые произрастают в регионе его проживания. Потому что там содержится сбалансированный набор микроэлементов и минералов для конкретной местности. Выбирая экзотику, которая произрастает даже на других континентах, мы многократно увеличиваем углеродный след. Можно периодически себя баловать такими продуктами, но употреблять их на постоянной основе, дорого, непрактично и неэкологично», — объяснила специалист.

Далее в ее списке следуют воздушные шары и одноразовая посуда.

«Это самые непрактичные вещи, которые используются в лучшем случае несколько часов, а затем десятилетиями разлагаются на свалках, отравляя почву и атмосферу. В качестве атрибутов для праздника лучше использовать бумажные украшения. В отношении пластиковой посуды, гораздо проще и дешевле пользоваться многоразовой. Не обязательно возить с собой, например, на природу хрустальный сервиз, можно использовать тот же пластик, но не одноразовый, а многоразовый, таким образом один набор посуды может прослужить до нескольких лет, а это уже гораздо экологичнее», — заявила Лакустова.

В добавок к этому она призвала отказаться от пакетов для завтрака и вообще любых пластиковых пакетов.

«Может быть, с бытовой точки зрения это удобно — рассовать всё, что есть в доме или то, что вы берете с собой, по пакетам, но с точки зрения экологии это очень плохое решение. Некоторые виды пластиковых пакетов разлагаются больше 100 лет, а подавляющее большинство выделяет в процессе разложения частички микропластика, которые попадают в почву и воду, отравляя тем самым все живые организмы. От микропластика регулярно гибнут животные и рыбы, даже человек может пострадать от накопления этих незаметных, на первый взгляд, частиц», — подытожила эколог.

В июне было опубликовано исследование, в рамках которого ученые пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами, и планета стала жарче на 0,2 градуса.