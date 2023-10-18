Дело в трубе: штрафы за загрязнение воздуха вырастут в десятки раз

Штрафы для промышленных предприятий за загрязнение воздуха вырастут в десятки раз. Если сейчас они не превышают 250 тыс. рублей, то вскоре минимальный составит 1 млн, а максимальный — 5% от годовой выручки. Проект соответствующих изменений в КоАП одобрили в кабмине, выяснили «Известия». Поправки потребовались, поскольку некоторые предприятия игнорируют норму выбросов из-за низких штрафов. В бизнес-сообществе инициативу поддержали, указав, что она поспособствует ответственной работе предприятий и ускорит их модернизацию. В Минприроды «Известиям» указали, что выбросы влияют на благополучие как минимум 13,2 млн человек.

Как вырастут штрафы для предприятий

Оборотные штрафы для бизнеса за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ введут в России. Такие изменения в КоАП, разработанные Минприроды, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, с ее решением ознакомились «Известия».

Сегодня максимальный штраф для юрлиц составляет лишь 250 тыс. рублей, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Жаров Группа» адвокат Евгений Жаров. Теперь санкции могут повысить до 0,1–5% от суммарной выручки предприятия за календарный год.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

— Подготовленный законопроект вводит административную ответственность для бизнеса за несоблюдение установленных квот выбросов загрязняющих веществ, — сказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Ответственность также предусматривается за воспрепятствование доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, для уточнения сведений, полученных в результате проведения инвентаризации выбросов.

Справка «Известий» Согласно законопроекту, несоблюдение до 10% квот выбросов повлечет штраф от 0,1 до 0,2% совокупного размера выручки за календарный год, но не менее 1 млн рублей. Несоблюдение от 10 до 25% квот будет грозить штрафом в размере от 0,2 до 0,5% выручки, но не менее 2 млн рублей. Несоблюдение от 25 до 50% ­— от 2 до 3% выручки, но не менее 4 млн рублей, а свыше 75% — от 4 до 5%, но не менее 5 млн рублей.

Законопроект устанавливает дифференцируемые оборотные штрафы как меру административной ответственности в зависимости от степени превышения квот выбросов, сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Там добавили, что штрафы предлагается применять, если выбросы не будут снижены к концу 2026 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина после обсуждения реализации федерального проекта «Чистый воздух», сказали «Известиям» в пресс-службе Минприроды.

«Он позволит снизить на 20% выбросы в 12 крупных промышленных центрах к 2026 году и в два раза — в 29 городах с высоким уровнем загрязнения к 2030 году. Это напрямую влияет на благополучие 13,2 млн человек », — указали в ведомстве.

Более 95% выбросов в 12 городах формируют промышленные объекты. Но из-за отсутствия серьезной ответственности некоторые предприятия не проводят мероприятия по снижению выбросов, подчеркнули в Минприроды.

Справка «Известий» По информации Росприроднадзора, в перечни квотируемых объектов входят 487 предприятий. Из них 145 расположены в Омске, 71 — в Челябинске, 38 — в Чите, по 37 — в Братске и Липецке, 33 — в Красноярске, 32 — в Нижнем Тагиле, 30 — в Магнитогорске, 26 — в Новокузнецке, 21 — в Череповце, 10 — в Медногорске и 7 — в Норильске. 427 из этих объектов осуществляют промышленную деятельность, остальные относятся к транспортной инфраструктуре или автономным источникам теплоснабжения населения, говорится в пояснительной записке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Законопроектом предусмотрено расширение КоАП двумя статьями, устанавливающими административную ответственность юридических лиц и ИП, а также дополнение другой статьи о размерах штрафов для должностных лиц.

Высокие штрафы стимулируют модернизацию

Предлагаемый размер штрафов будет сопоставим со стоимостью реализации природоохранных мероприятий и усредненной прибылью предприятий, сказал Владимир Груздев.

— Повышенные санкции будут стимулировать компании исполнять инвестиционные программы по модернизации производственных мощностей и снижать вредные выбросы в атмосферу, — считает он.

Изначально Минприроды предлагало ввести более жесткие штрафы: в размере от 5 до 10% от общей выручки за год, предшествующий нарушению. Однако против выступили Минэкономразвития и Российский союз промышленников и предпринимателей. Минэк в отзыве на законопроект подчеркнул, что при таком размере санкций потенциальный объем штрафов составит 19–50 млрд рублей, что сопоставимо или превосходит размеры чистой прибыли промышленных предприятий, работающих в 12 самых грязных городах России. В итоге шкалу штрафов в законопроекте снизили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Председатель правления организации «Зеленый патруль», член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин напомнил «Известиям», что правительство в 2023 году продлило мораторий на проверки надзорными ведомствами, в том числе это касается Росприроднадзора.

— Даже если они обнаруживают предприятия, которые выбрасывают по ночам загрязняющие вещества, они не могут выехать на проверку, — отметил он. — И предприятия с пониженной экологической ответственностью этим пользуются.

Если превышение квот будет наказываться таким образом, как предложено в документе, это будет ощутимо для предприятий и мотивирует их выставлять фильтры или соответствовать квотам, считает он.

По мнению Минприроды, внесение новых изменений в КоАП проблему решит. Теперь объемы штрафа сопоставимы с затратами предприятий на экологическую модернизацию.

«При этом мы устанавливаем приоритет для предприятий в части снижения выбросов, — указали «Известиям» в ведомстве. — Мера не коснется предприятий, которые работают добросовестно. И, согласно мониторингу, таких большинство. Изменения направлены на недобросовестных промышленников , которые в своей деятельности не соблюдают меры по достижению целей, которые поставил президент».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, а оборотные штрафы — с 1 января 2027 года.

Экологическое давление

Увеличение штрафов до оборотных значений поспособствует тому, что предприятия будут выполнять требования по установленным квотам выброса , сказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

— Прошлый размер штрафов никак не покрывал те траты, которые бы потребовались предприятиям для модернизации оборудования по уменьшению выбросов с производств, — считает он. Оборотные штрафы должны исправить эту ситуацию.

Как отметил руководитель компании Itleaders Егор Клопенко, штрафы в процентах от годовой выручки очень существенны, особенно в ситуации, когда у многих предприятий маржинальность не превышает нескольких процентов, когда ключевая ставка высока и привлечь финансирование очень сложно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— У среднего промышленного предприятия выручка может составлять от 10 до 100 млрд рублей. Соответственно, размер штрафа даже при невысокой ставке 0,2% — от 20 до 200 млн рублей, — отметил он.

Стоит учитывать, что у бизнеса в некоторых отраслях промышленности в условиях санкций могут возникнуть сложности с импортозамещением оборудования и технологий, которые требуются для борьбы с вредными выбросами, заявил председатель Общественного совета Минприроды Александр Закондырин. Также, по его словам, важно проработать вопрос, будут ли такие штрафы взиматься единоразово или постоянно и в каком объеме.