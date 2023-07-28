Не дышите глубже: штрафы за сокрытие данных о загрязнениях экологии повысят впятеро

В России в пять раз увеличат штрафы за сокрытие или искажение информации о загрязнении экологии. Такой законопроект внесен в Госдуму депутатами «Единой России» и будет рассмотрен в осеннюю сессию, выяснили «Известия». Для должностных лиц наказание возрастет с 6 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — с 80 тыс. до 200 тыс. Необходимость меры объясняется участившимися случаями сокрытия информации о выбросах и других загрязнениях окружающей среды. Инициатива уже получила положительный отзыв правительства. Эксперты же считают, что усиление ответственности за эти правонарушения необходимо, однако наказание должно быть посильным для бизнеса.

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В Госдуму внесли законопроект с поправками в КоАП, которыми предлагается усилить ответственность за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации. Он будет рассмотрен в осеннюю сессию. Документ подготовлен главой комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным, зампредами комитета Владимиром Бурматовым, Жанной Рябцевой, Георгием Араповым и другими.

«В настоящее время наблюдается повышение уровня загрязнения окружающей среды на территории крупных городов. По данным доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ», только за 2021 год в 68 субъектах установлено превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющих веществ в воздухе», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Там отмечается, что в период 2012–2021 годов зарегистрирован высокий удельный вес неудовлетворительных проб по бензапирену, ксиолу, хлористому водороду.

«Значительные превышения ПДК по бензапирену в 2021-м отмечены в пробах воздуха в Забайкальском крае, Бурятии, Красноярском крае, Кемеровской области, по ксиолу — в Челябинской, Брянской, Свердловской областей, водороду — в Челябинской области, Башкирии и Свердловской области», — говорится в документе.

Кроме того, в документе сообщается о росте правонарушений, связанных с сокрытием или искажением информации об экологической опасности. В 2019 году их было совершено 5455, в 2020-м — 7045, в 2021-м — 7704.

«Низкие штрафы за эти деяния не способствуют надлежащему исполнению положений законодательства, так как их размер не является ощутимым для должностных и юридических лиц», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим депутаты предлагают увеличить штрафы за указанные правонарушения для должностных лиц до 30 тыс. рублей (сейчас до 6 тыс.), юрлиц — до 200 тыс. (80 тыс.), для граждан до 3 тыс. рублей (сейчас до 1 тыс.). Также законопроект вводит новый вид штрафа, если правонарушение было совершено повторно. В этом случае должностные лица должны будут заплатить до 50 тыс. рублей, юрлица — до 300 тыс. рублей, граждане — до 5 тыс. рублей.

«Правительством РФ законопроект поддерживается», — говорится в официальном отзыве кабмина, который имеется в распоряжении «Известий». Никаких замечаний или дополнительных предложений депутатам не высказали.

«Известия» направили запрос в правительство с предложением пояснить причины поддержки инициативы, а также ее актуальность.

Люди задыхаются

Причиной разработки законопроекта стала ситуация с плохой экологией в Челябинской области, сказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экологии, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

— Режим черного неба из-за выбросов там иногда наблюдается неделями. Ситуация только ухудшается, хотя регион уже в пятерке по количеству легочных заболеваний. При этом местные чиновники проблему не признают. Население слышит от них только отговорки. Мол, не наши выбросы, это надуло из соседнего региона, это выхлопы машин, это туман, это пахнет дорожными работами. Всё что угодно придумывают, лишь бы не признавать проблему, а люди задыхаются, — пояснил парламентарий.

По его словам, во многих других регионах проблема загрязнений экологии звучит так же остро.

— Глава Минпророды Александр Козлов эту тему также поднимал. Он задавал вопрос: почему у федеральных ведомств одни данные о большем количестве загрязнений, а в регионах всё хорошо и даже количество выбросов сократилось на 40%, — заявил политик. Депутат надеется, что законопроект будет оперативно принят в осеннюю сессию Госдумы.

Зампред Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин сообщил, что поддерживает инициативу, так как ситуация с экологией в регионах действительно оставляет желать лучшего.

— Сейчас к нам поступают жалобы из очень многих субъектов. Случаи выбросов участились, так как существует мораторий на внеплановые проверки бизнеса. Сейчас они проводятся, только когда наносится очевидный вред здоровью граждан. В регионах руководители предприятий и компаний с пониженной социальной ответственностью этим пользуются, — пояснил эксперт.

По его словам, сливаются различные стоки, выбрасывается мусор, в воздух попадают выбросы опасных веществ, но у Росприроднадзора сегодня связаны руки.

— Поэтому увеличение штрафов — это очень правильная мера. Тем более что это полностью соответствует 42-й статье Конституции, где записано право человека знать информацию про окружающую среду, — Андрей Нагибин.

Президент «Опоры России» Александр Калинин согласен с тем, что усиление ответственности за эти правонарушения необходимы, однако наказание должно быть посильным для бизнеса. Он отметил, что экология людей очень беспокоит, особенно в таких городах, как Челябинск и Орск, где ситуация с выбросами действительно неблагоприятная. Если какие-то из предприятий нарушают экологические нормы, то, безусловно, они за это должны быть наказаны, отметил эксперт.