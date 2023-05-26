Цвета представление: красители из тротила выявят вредные вещества в воздухе

В России изобрели текстильные индикаторы, которые меняют цвет при высоких концентрациях кислотных или щелочных паров в воздухе. Они содержат красители, созданные из производных тротила при его утилизации. Такие датчики можно использовать при изготовлении спецодежды и средств индивидуальной защиты для предотвращения химических ожогов . Специалисты отрасли считают разработку перспективной, однако нужны ее дополнительные испытания.

Просто и эффективно

Необычный тип датчиков для предупреждения опасности на химических производствах создали в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина. Они содержат вещества, которые обладают галохромными свойствами — то есть способны менять цвет при повышении или снижении уровня pH (показателя кислотности окружающей среды).

Анализаторы изготавливаются из текстильных или пленочных материалов и могут быть встроены в спецодежду . Такие простые устройства, по замыслу ученых, способны стать надежными помощниками-контролерами на химическом производстве и предотвратить случаи травматизма, связанные с ожогами , которые возникают при контакте работников с опасными реактивами. Например, они предупредят, когда в цехе или лаборатории образовалась повышенная концентрация кислотных или щелочных паров . Это даст людям возможность принять меры и предотвратить угрозу жизни и здоровью .

Фото: Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

Также галохромные вещества могут быть включены в состав защитного слоя, покрывающего, например, рабочую поверхность хозяйственных перчаток. Если надевший ее дотронется до емкости, из которой произошла утечка реактива, информация об этом сразу отразится на перчатке в виде контрастного изменения цвета полимерного покрытия.

— Человек реагирует на изменение цвета быстрее, чем на другие сигналы об опасности. Так устроено наше подсознание. Поэтому мы считаем, что хромодатчики полезны как средства быстрой индикации. В этом смысле они будут важным дополнением к средствам мониторинга и оповещения, которые уже есть на предприятиях химотрасли , — рассказал «Известиям» руководитель проекта, завкафедры органической химии Института химических технологий и промышленной экологии РГУ им. А.Н. Косыгина Дмитрий Кузнецов.

Красное на желтом

По словам ученого, задача специалистов заключалась в том, чтобы создать красители, которые будут предсказуемо менять цвет только на основании уровня pH. При этом они должны быть независимыми от других факторов , таких как солнечный свет, изменение температуры или механические воздействия. Важно также, чтобы их можно было стирать, мять, гладить утюгом без потери их основной функции .

— Преимущества хромодатчиков в том, что они постоянно находятся рядом с работником , в зоне обзора, видны невооруженным глазом, что позволяет лучше контролировать ситуацию. При этом они не требуют источников энергии , — объяснил Дмитрий Кузнецов.

Фото: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

В настоящий момент анализаторы способны изменять цвет в диапазоне от желтого до темно-бордового . По словам ученых, не исключены и другие сочетания. Например, цветами сигнала об опасности могут быть насыщенно-зеленый или темно-фиолетовый .

Двойное назначение

Интересно, что основой для галохромных красок служат соединения, которые произведены из тринитротолуола, также известного как тротил . Во всем мире его используют в качестве взрывчатого вещества. Проблема заключается в том, что в процессе длительного хранения оно становится нестабильным и может детонировать. Поэтому когда срок его безопасного хранения истекает, требуется утилизация.

Раньше для этого использовали метод взрыва. Впоследствии химики предложили способы трансформации тротила в продукцию мирного назначения . В частности, в РГУ им. А.Н. Косыгина его перерабатывают в полуфабрикаты, из которых получают красители .

— Себестоимость таких материалов значительно ниже, чем у аналогов. Кроме того, они обладают рядом полезных свойств. Например, препятствуют образованию на окрашенной поверхности плесневелых грибов. К сожалению, российские предприятия завязаны на импортные красильно-отделочные станки. Поэтому они не могут использовать наши материалы , иначе им грозит отказ поставщиков от сервисного обслуживания. Столкнувшись с этим, мы решили найти свою нишу и разработали умные красители , — рассказал Дмитрий Кузнецов.

Руководитель проекта, завкафедры органической химии Института химических технологий и промышленной экологии РГУ им. А.Н. Косыгина Дмитрий Кузнецов Фото: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

Внедрение в производство

Чтобы адаптировать датчики под разные типы химических производств, ученые создали линейку индикаторов с узким интервалом pH . К примеру, один из них изменяет цвет при высоких значениях кислотности, другой, наоборот, — только при низких. Третий активизируется в щелочной среде.

— От правильной работы этих изделий будет зависеть жизнь и здоровье людей. Поэтому перед запуском в эксплуатацию необходимы испытания датчиков в любых возможных условиях . Это может занять длительное время, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории новых физико-химических проблем Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук Владимир Тюрин.

Он также отметил, что процесс доработки изделий станет происходить быстрее, когда представители текстильной промышленности будут четко формулировать техническое задание для ученых .

— Для внедрения хромодатчиков в производственный процесс нужно также формировать культуру их применения , ­— считает руководитель компании «Энергоконтракт» (специализируется на изготовлении спецодежды) Нина Зубкова.

Фото: Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина

По ее мнению, важно создавать инструкции, проводить мероприятия и обучать представителей предприятий, чтобы они понимали, что нужно делать в случаях, когда сенсоры сообщат о неблагоприятной ситуации .

Сегодня ученые готовы к взаимодействию с представителями промышленности для организации массового изготовления их изделий и внедрения датчиков в технологический процесс химических предприятий, добавили в РГУ им. А.Н. Косыгина.