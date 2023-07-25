Не вешай НВОС: регионы обяжут находить объекты накопленного вреда

Госдума приняла законопроект, который позволит эффективнее работать с опасными для экологии объектами. Если раньше регионы имели право выявлять объекты накопленного вреда окружающей среде (НВОС), то теперь это их обязанность. Кроме того, документ поменял принцип их ликвидации: отныне будут расставляться приоритеты — сначала устранят самые проблемные. Подробности — в материале «Известий».

В чем суть законопроекта

Законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган называет подготовкой к федеральному проекту «Генеральная уборка». Документ занимается совершенствованием системы ликвидации накопленного вреда окружающей среде, он позволит расставить приоритеты и выявить объекты накопленного вреда, которые нужно реабилитировать в первую очередь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Объекты НВОС — это крупные несанкционированные свалки, заброшенные объекты, на которых долгое время копились опасные отходы, и другие территории, опасные для природы и населения из-за деятельности человека.

Выявленные объекты НВОС и сейчас вносятся в специальный реестр, их там уже 1929. Однако точное количество объектов неизвестно, да и достоверной информации о степени опасности их воздействия на окружающую среду тоже нет , говорится в пояснительной записке.

По словам Александра Когана, главное в законопроекте — регионы и муниципалитеты теперь должны выявлять такие объекты. Раньше это было их право. Также будут расставлены приоритеты, какие объекты должны в первую очередь ликвидировать.

Уничтожать их будут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка».

Что меняет законопроект

Александр Коган рассказал, что принятый законопроект напрямую обязует муниципалитеты и регионы выявлять объекты накопленного вреда.

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— Раньше это было право, которым не всегда пользовались, — пояснил он «Известиям». — Информация далее передается в Росприроднадзор и Роспотребнадзор, чтобы они оценили воздействие на природу и здоровье людей . Соответствующую обязанность мы также закрепили в законе.

По его словам, ликвидировать такие объекты муниципалитеты и регионы должны в рамках бюджетных возможностей — и понятно, что все свалки и заброшки ликвидировать получится только постепенно, поэтому и появится система выявления приоритетных объектов. В 2021 году был принят закон, согласно которому все экологические платежи стали «окрашенными» — то есть экологические сборы, штрафы, компенсации за нанесенный окружающей среде ущерб, получаемые от физических и юридических лиц, могут быть направлены только на решение экологических проблем.

— Это как раз та «кубышка», из которой можно и нужно брать деньги на ликвидацию объектов накопленного вреда, — сказал депутат Госдумы.

Ход работ по реабилитации территорий на всех этапах будет контролировать Росприроднадзор. Без положительного заключения ведомства ни один объект не будет считаться приведенным в порядок. Все сметы также будут жестко контролироваться — раньше такое требование было только при наличии объектов капитального строительства. То есть полномочия муниципалитета — выявление и ликвидация, а обследование и контроль — это уже дело федеральных ведомств.

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Критерии для определения очередности ликвидации объектов должно разработать правительство. Однако основные принципы понятны и логичны, говорит Александр Коган: нужно убрать самые опасные для человека и природы угрозы.

Эксперт Российского экологического общества, основатель экобюро FUTUR Полина Позднякова отмечает, что в целом законопроект более подробно регламентирует порядок на уровне федерального законодательства. Упорядочение процессов должно повысить эффективность, но понадобятся дополнительные нормативно-правовые акты: порядок обследования и оценки, критерии отнесения к объектам, накопленный вред на которых ликвидируется в первую очередь, и так далее.

— Из улучшений можно назвать детализацию обязанностей по уровню полномочий публичной власти, — сказала она «Известиям». — В частности, отдельно прописали случаи, когда выявление и ликвидация объектов передается на федеральный уровень. Распределение полномочий между уровнями власти не всегда однозначно следует из действующего закона, что составляло большую проблему: из-за финансовой необеспеченности соответствующего уровня власти обязанности не исполнялись.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, значительно конкретизирован порядок оценки объектов и ведения реестра объектов, продолжает Полина Позднякова. Это позволит получать наиболее точную информацию о состоянии объекта, рисках, с ним связанных.

— Третья новелла, которая в перспективе может повысить эффективность: отдельно уточняется, что ликвидация объектов должна происходить с применением наилучших доступных технологий, и только при их отсутствии — с применением технологий, не превышающих нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, — сказала эксперт.

Член комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, эксперт при комитете Совета Федерации по природопользованию Сергей Маликов замечает, что законопроект предусматривает в том числе сокращение сроков проведения работ . Однако гендиректор ООО «Дельфи», председатель комиссии по экологии Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева указывает, что о существенном сокращении сроков речи не идет : предполагается, что экономия составит около полутора месяцев за счет отмены обсуждения в рамках повторной государственной экологической экспертизы объекта. Однако это совсем небольшой срок, особенно с учетом того, что прохождение государственной экологической экспертизы с первого раза — редкий случай, говорит она.

Фото: РИА Новости/Алексей Казаков

Сколько объектов НВОС на самом деле

Каково реальное количество объектов накопленного вреда — пока неизвестно , таких точных данных, альтернативных информации из официального реестра, пока нет ни у кого, говорит Полина Позднякова. Можно лишь предположить, что таких объектов должно быть значительно больше.

— Формирование известного количества таких объектов происходило на основании данных не инвентаризации, а уже имеющихся сведений, — объясняет Наталья Беляева. — Некоторые объекты продолжают быть вне этого реестра, даже если они известны. Так что, вероятно, основная работа еще впереди.

Александр Коган отмечает, что вдобавок к тем 1929 объектам, которые уже есть в реестре, регионы прислали информацию о новых — и там их примерно столько же. Он выразил уверенность, что это «далеко не окончательный результат».

В открытом доступе общего реестра объектов накопленного вреда нет, но на сайте Минприроды можно найти, например, государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Там по состоянию на 26 января 2021 года было 284 объекта, многие из которых уже ликвидированы. Однако даже этот ограниченный список, содержащий в основном различные свалки и полигоны с отходами, отражает очень разнообразные беды конкретных территорий. Например, жители различных населенных пунктов могут страдать из-за нефтешламовых амбаров и нарушенных земель в районе нефтяных месторождений. Вредить экологии и населению могут пометохранилища, пруды-накопители кислых гудронов, иловые поля биологических очистных сооружений и т.д.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Проект «Генеральной уборки» подразумевает также ликвидацию наиболее опасных скважин нераспределенного фонда недр, мероприятия по подъему и удалению затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов: на начало проекта было выявлено более 250 затонувших судов — не только в морях, но и на крупнейших реках, например на Лене.

В Минприроды на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий» относительно предполагаемого количества объектов НВОС в России.

Эффективно ли ликвидируют НВОС

Сергей Маликов отмечает, что пока ликвидация объектов НВОС — сложный и длительный процесс, требующий больших ресурсов и специальных знаний. Эффективность работ может быть разной в зависимости от конкретной ситуации. А Наталья Беляева указывает, что работа по ликвидации объектов НВОС не может быть признана эффективной из-за сильной бюрократизации процесса. Сейчас это приводит скорее к значительным затратам на необходимую документацию, чем на реальные работы , сказала она.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— В настоящее время сложно в полной мере оценить эффективность, тем более что сроки реализации проектов, направленных на ликвидацию таких объектов в рамках проектов «Генеральная уборка» и «Чистая страна», сдвигались, — говорит, в свою очередь, Наталья Позднякова. — Работа идет небыстро, в частности из-за сложности найти подрядчиков на выполнение таких работ.

Но положительная динамика тоже есть. В целом на вопрос ликвидации объектов накопленного вреда всё больше обращают внимание на государственном уровне. «Генеральная уборка», которая охватывает широкий перечень объектов накопленного вреда, фактически стала продолжением «Чистой страны», которая была рассчитана только на ликвидацию свалок, пояснила она.