Разделяй и здравствуй: на курортах хотят ввести стандарты сбора мусора

Для российских курортов хотят установить стандарты по сбору мусора, в том числе ввести его обязательное разделение. Инициативу разработал Российский экологический оператор (РЭО) и направил в корпорацию «Туризм.РФ». Речь идет о нормах обращения с отходами в заповедных зонах и на природных территориях с большим турпотоком. Эксперты поддерживают такой подход, но сомневаются, что нынешняя инфраструктура в регионах готова к эффективной работе в сфере раздельного сбора. На создание полноценной системы потребуется около года-полутора, оценили специалисты.

По плану

Экологические стандарты для курортов могут появиться в России — такую инициативу разработал РЭО и направил в корпорацию «Туризм.РФ». Речь идет о правилах обращения с отходами в заповедных зонах и на природных территориях с большим турпотоком. В том числе там планируется организовать раздельный сбор мусора — посетители будут обязаны разделять его по фракциям (бумага, металл, пластик и т.д.) и выбрасывать в соответствующий контейнер.

— Отсутствие стандартов обращения с отходами в заповедниках и на особо охраняемых природных территориях приводит к непоправимому ущербу для природы. Мы не противники жестких ограничений и выступаем за возможность совместной проработки мер для изменения ситуации в лучшую сторону, — сказал «Известиям» генеральный директор РЭО Денис Буцаев. — Зеленые стандарты могут на 30–40% разгрузить инфраструктуру обращения с отходами.

При этом необходимо совершенствовать систему сбора отходов, обновить контейнеры, пункты приема и переработки мусора и другую инфраструктуру, подчеркнул Буцаев.

— Экологическую ситуацию на российских курортах нельзя назвать приемлемой, в том числе потому, что там недостаточно даже обычных урн в общественных местах, не говоря уже о раздельном накоплении, — сказала председатель Комиссии по экологии Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Наталья Беляева.

На территориях с большим турпотоком действительно неблагополучная экологическая обстановка, согласен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. По его словам, проблема заключается в низком уровне экологической культуры людей, так называемом синдроме гостя, когда люди считают, что после их отдыха мусор уберет кто-то другой.

По его мнению, зеленые стандарты при их грамотном администрировании — эффективный инструмент повышения ответственности.

— Инициатива особенно актуальна сейчас, когда активно развивается внутренний туризм. Всё больше россиян проявляют интерес не только к классическим достопримечательностям, но и к особо охраняемым природным территориям, — сказала Наталья Беляева. — Людям необходимо дать возможность цивилизованно избавиться от мусора, для этого должны быть готовы не только инфраструктура, но и соответствующий персонал.

Но пока, как отметила коммерческий директор девелопера курортной недвижимости Five Елена Кабешева, инфраструктура по раздельному сбору мусора часто не функционирует так, как должна. Например, мусоровозы скидывают раздельно собранные отходы в общий контейнер. Но если все стандарты по сбору и утилизации отходов будут соблюдаться, то это поможет существенно улучшить экологическую ситуацию на курортах России, считает она.

По оценке Натальи Беляевой, сеть раздельного сбора мусора на курортах можно создать за год-полтора.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что для уменьшения антропогенного воздействия на особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения уже создается необходимая инфраструктура. В частности, в Сочинском национальном парке, Кавказском заповеднике, государственном заповеднике «Утриш» в Анапе на отдельных площадках установлены специальные контейнеры для раздельного сбора отходов, сообщили в министерстве.

Кроме того, на ООПТ проводятся эколого-просветительские мероприятия, общественные акции по формированию культуры обращения с отходами: лекции, практические занятия, квесты, экскурсии, конкурсы, волонтерские экодесанты, рассказали в ведомстве.

В Туризм.РФ «Известиям» подтвердили получение инициативы РЭО.

— Корпорация выступила с предложением провести ряд встреч, направленных на обсуждение вариантов сотрудничества с ППК РЭО в сфере системы обращения с отходами, развития на ООПТ программ по экологическим тропам и просветительской деятельности, — рассказали там.

Стандартный формат

Формат стандартизации курортов отвечает задачам развития внутреннего и въездного туризма в России, считает член координационного совета, председатель комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Александр Кобенко. Нагрузка на курорты выросла в разы, поэтому необходимо повышенное внимание к мусорной проблеме.

С 1 сентября 2023 года вступает в силу закон о развитии туризма в заповедниках и национальных парках, напомнил он. Документ вводит такие критерии, как сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, создание специально оборудованных туристических мест и маршрутов. По мнению эксперта, неотъемлемой частью этой работы должно стать и рациональное обращение с отходами.

Инициатива, представленная РЭО, не должна ограничиваться определенными территориями или субъектами, считает директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

— Такой подход должен быть единым. Мало того, россиянам необходимо продемонстрировать реальную пользу от такого раздельного сбора отходов, — сказал он. — Речь идет о конкретных примерах использования мусора для переработки.

Со временем от пропаганды необходимо переходить к стимулированию раздельного сбора мусора, полагает эксперт. По его мнению, тарифы за вывоз мусора должны стать дифференцированными, то есть за раздельный сбор плата должна снижаться, пояснил он.

Кроме разработки стандартов системы обращения с отходами необходимо оказывать помощь органам местного самоуправления, считает Наталья Беляева. Чиновники должны иметь четкое представление о том, как организовать сбор, какие документы нужны и какой именно мусор возможно сортировать, пояснила она.