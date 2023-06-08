В бодрые руки: россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
В РФ хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. Вместо этого старые вещи следует сдавать в розницу. Для этого в магазинах, которые продают текстильные изделия, установят специальные контейнеры и фандоматы. Такой подход ранее практиковали зарубежные ритейлеры: они предлагали скидку на вещи тем, кто сдавал старую продукцию.
Выбросить нельзя переработать
РЭО предлагает поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Причем появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь. Об этом «Известиям» рассказали в Российском экологическом операторе. Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, уточнили в РЭО.
Оператор предполагает, что такие контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации — например, фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся. Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей, уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.
— Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать, — рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. — В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов, 10% из них подлежат обязательной переработке.
На первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета, отметили в РЭО.
В РЭО пояснили: экологический оператор уже сформировал дорожную карту, которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды. Помимо поэтапного запрета текстильных отходов в общих контейнерах ТКО, экологический оператор предложил обсудить и другие вопросы. Например, какие требования следует применить к продавцам легпрома либо как организовать места, в которых разместят контейнеры для приема отходов.
В Минприроды «Известиям» сообщили, что ведомство, «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров». Там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.
«Известия» направили запрос в Минпромторг.
Еще одна жизнь
Установка контейнеров — это только вершина айсберга, сказала «Известиям» член совета ТПП по развитию экономики замкнутого цикла и экологии основательница благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.
— Основная задача — организовать сортировку отходов, их перераспределение или переработку, то есть создать инфраструктуру. Одежда не должна попадать на полигоны через мусорные баки, но развитие такой инфраструктуры на муниципальном уровне требует детальной проработки инициативы с учетом имеющегося опыта уже существующих сборщиков, — подчеркнула она.
Эксперт уточнила, что благотворительный фонд «Второе дыхание» уже занимается установкой контейнеров в различных локациях, в том числе в магазинах одежды (для take back).
Инициативы, которые направлены на системное решение вопроса вторичной переработки сырья и создания удобной инфраструктуры для его сбора, заслуживают внимания, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Торговые сети — члены АКОРТ самостоятельно или в партнерстве с благотворительными фондами уже реализуют такие проекты — например, собирают ненужные вещи, старую бытовую технику и упаковку.
— Но сформировать полноценную инфраструктуру на уровне страны только усилиями розничных сетей невозможно. При рассмотрении масштабных системных проектов условия и параметры их реализации следует обсуждать с бизнесом, переработчиками и профильными ведомствами, — уверен эксперт.
Он добавил, что следует учитывать, насколько такие правила удобны потребителям, будут ли людей мотивировать сдавать вещи, а также как хранить и перевозить одежду и другое.
Люди могут заинтересоваться таким предложением, если их будут стимулировать, предположил председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Он уточнил, что когда одна сеть принимает вещи и взамен предоставляет скидку, то это привлекает в магазин покупателей. Так, к примеру, делала H&M. Но если этот подход будут практиковать все магазины, то у них исчезнет конкурентное преимущество, а также рознице придется выделять под контейнеры свою торговую площадь, за аренду которой они платят, добавил он. Эти расходы логично перенести на плечи РЭО, уверен он.