В бодрые руки: россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак

В РФ хотят запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. Вместо этого старые вещи следует сдавать в розницу. Для этого в магазинах, которые продают текстильные изделия, установят специальные контейнеры и фандоматы. Такой подход ранее практиковали зарубежные ритейлеры: они предлагали скидку на вещи тем, кто сдавал старую продукцию.

Выбросить нельзя переработать

РЭО предлагает поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов (ТКО). Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице . Причем появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь . Об этом «Известиям» рассказали в Российском экологическом операторе. Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать , уточнили в РЭО.

Оператор предполагает, что такие контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации — например, фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся . Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах . РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей , уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.

Фото: Global Look Press/dpa/Antonio Cossio

— Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон . Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, — около 62 млн т текстиля, а к 2030-му этот показатель подскочит до 102 млн т. Причем 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать , — рассказал «Известиям» гендиректор РЭО Денис Буцаев. — В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов , 10% из них подлежат обязательной переработке.

На первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета , отметили в РЭО.

В РЭО пояснили: экологический оператор уже сформировал дорожную карту, которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды . Помимо поэтапного запрета текстильных отходов в общих контейнерах ТКО, экологический оператор предложил обсудить и другие вопросы. Например, какие требования следует применить к продавцам легпрома либо как организовать места, в которых разместят контейнеры для приема отходов.

В Минприроды «Известиям» сообщили, что ведомство, «конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров» . Там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий .

Фото: Global Look Press/dpa/Gregor Fischer

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Еще одна жизнь

Установка контейнеров — это только вершина айсберга , сказала «Известиям» член совета ТПП по развитию экономики замкнутого цикла и экологии основательница благотворительного фонда «Второе дыхание» Дарья Алексеева.

— Основная задача — организовать сортировку отходов, их перераспределение или переработку, то есть создать инфраструктуру. Одежда не должна попадать на полигоны через мусорные баки , но развитие такой инфраструктуры на муниципальном уровне требует детальной проработки инициативы с учетом имеющегося опыта уже существующих сборщиков, — подчеркнула она.

Эксперт уточнила, что благотворительный фонд «Второе дыхание» уже занимается установкой контейнеров в различных локациях, в том числе в магазинах одежды (для take back).

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Инициативы, которые направлены на системное решение вопроса вторичной переработки сырья и создания удобной инфраструктуры для его сбора, заслуживают внимания , сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Торговые сети — члены АКОРТ самостоятельно или в партнерстве с благотворительными фондами уже реализуют такие проекты — например, собирают ненужные вещи, старую бытовую технику и упаковку .

— Но сформировать полноценную инфраструктуру на уровне страны только усилиями розничных сетей невозможно. При рассмотрении масштабных системных проектов условия и параметры их реализации следует обсуждать с бизнесом, переработчиками и профильными ведомствами , — уверен эксперт.

Он добавил, что следует учитывать, насколько такие правила удобны потребителям, будут ли людей мотивировать сдавать вещи, а также как хранить и перевозить одежду и другое .