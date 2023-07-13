Глоток свежего воздуха: как в Бурятии перейдут с дров и угля на электричество

В Улан-Удэ при участии «Россетей» начинается масштабный проект по переводу частных домов с печного отопления на электрическое. Город расположен в низине в окружении холмов, а зима в Бурятии длится долго, поэтому постоянное сжигание дров и угля — насущная проблема. В холодное время года Улан-Удэ постоянно затянут смогом. До региона пока не добрались газовые трубы, поэтому решить проблему должно электричество. По словам экспертов, выбросы в атмосферу местами могут снизиться в полтора-два раза. Подробности — в материале «Известий».

Давно назревшая проблема

Экологическая ситуация в Улан-Удэ беспокоит горожан давно: около 45 тыс. частных домовладений до сих пор отапливаются дровами и углем. В Бурятии короткое лето, поэтому разжигать печи жителям приходится около девяти месяцев — с сентября по май. С наступлением холодов республиканскую столицу накрывает густая пелена смога. Серая дымка становится серьезной проблемой для аллергиков и астматиков, особенно детей.

Улан-Удэ постоянно попадает в списки российских городов с самым грязным воздухом. По подсчетам экологов, ежегодно в атмосферу из-за отопления дровами и углем выбрасывается около 215 тыс. тонн вредных веществ — это 88% от общего объема. Из-за расположения города дым не рассеивается, а скапливается — столица Бурятии находится в котловине в долине реки Селенга и со всех сторон окружена холмами.

К решению вопроса подключились федеральные власти. 5 мая президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов. Часть из них касаются Улан-Удэ: они предусматривают финансовую поддержку для жителей, которые будут переводить дома на электроотопление, и сетевых организаций.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак был в регионе с рабочей поездкой и провел совещание, где в числе прочего обсуждалась эта тема.

— Проект по переводу домов на электрическое отопление реализуется в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Это позволит снизить экологическую нагрузку, улучшить ситуацию, в том числе, и с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ. Мероприятия одобрены президентом, поставлены все необходимые задачи, — подчеркнул он.

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по экономической политике Юрия Федорова, переход на электроотопление на территориях, где нет газа или его проведение нецелесообразно, это формат win-win, учитывающий интересы населения, властей и энергетиков.

— Прежде всего, это снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также факторов, влияющих на рост числа заболеваний среди граждан. Наверное, не стоит напоминать, что право на благоприятную окружающую среду у нас закреплено в конституции. Также стоит отметить, что проводимые мероприятия по модернизации электроэнергетической инфраструктуры, необходимые при увеличении потребления электроэнергии на цели отопления, благоприятно скажутся на надежности нашей энергетики. Помимо прочего, для населения переход на электроотопление экономически выгоден и будет способствовать повышению уровня жизни, — прокомментировал он.

К масштабной задаче присоединилась компания «Россети». В июне ее сибирская «дочка» подписала на ПМЭФ соглашение с регионом.

— Организация электроотопления — это эффективный способ решения экологических проблем, о чем говорит в том числе международный опыт. Например, аналогичные проекты активно реализует Китай. Решение задачи требует масштабной реконструкции электросети, которая должна быть готова к росту нагрузок. Но это принесет комплексный эффект, поскольку также вырастет надежность и качество электроснабжения, — отметил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Первые шаги

Проект по переходу на электроотопление должен стартовать в левобережной части города. Она активно застраивалась частными домами с 1990-х годов. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что для осуществления задуманного нужно модернизировать электросети.

— Мы пробовали различные варианты, в том числе пеллеты, бездымный уголь. Там, где стоят котлы, это работает, а в домашних печках нужна тяга, к сожалению, там другое, там опасность угарного газа, потому что он тлеет, не горит. В котлах это создается, а в домашних печах — нет. Поэтому пока оптимальный вариант — электроотопление. Рассчитали, выбрали районы — не все, но те, которые наиболее влияют на экологию, где наиболее изношенные сети, — и предлагаем именно в этом плане двигаться, — рассказал он на совещании по развитию дальневосточных городов, которое провел президент.

Энергетики «Россети Сибирь» уже начали обходить дома жителей частного сектора Улан-Удэ. Они выясняют текущий способ отопления, объем имеющейся и необходимой мощности и определяют наиболее удобный вид электрооборудования: конвекторы, обогреватели, электрический котел или теплые плинтусы.

— По срокам мы определяемся с «Россетями» так: с 5 июня и до конца года будут проводиться обходы и разрабатываться проектная документация по пилотному проекту. В 2024 году работа по проектированию продолжится, и параллельно начнутся сами строительные работы по реконструкции сетей Левого Берега. В целом же проект по городу Улан-Удэ планируется завершить в 2027 году, — отметил Алексей Цыденов после подписания соглашения на ПМЭФ.

Федеральная поддержка

Улан-удэнцам помогут из федерального бюджета. Согласно поручениям президента, жильцам частных домов в 2024-2028 годах выделят субсидии на приобретение и установку внутридомового электрического оборудования, приборов учета, систем отопления и технологическое присоединение к электросетям для увеличения мощности. Кроме того, владельцам домовладений планируют компенсировать часть стоимости электроэнергии на отопление.

Поддержку должны получить и сетевые организации (для этого нужно принять нормативно-правовые документы): они смогут оформить субсидии на строительство, модернизацию и реконструкцию энергообъектов для реализации проекта. Это важный фактор, потому что, по оценкам специалистов, потребление электроэнергии в Улан-Удэ вырастет на 224 МВт, что, к примеру, сопоставимо с потребностями крупного металлургического завода.

— Благодаря поддержке президента уже скоро мы сможем увидеть эффекты в Улан-Удэнской агломерации, а далее этот опыт может быть тиражирован на другие территории. С учетом природных и климатических особенностей страны, наши подходы всегда взвешены, приводят к повышению уровня надежности и качества энергоснабжения потребителей без необходимости перекладывать тарифную нагрузку на население, — подчеркнул Юрий Федоров.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, в некоторых регионах замена вредного твердого топлива на экологическое — в том числе электрическое — способно снизить количество выбросов в атмосферу на 70%. Например, по экспертным оценкам, в Кызыле после перевода частного сектора на электроотопление они могут уменьшиться почти на 70%, в Минусинске и Абакане — примерно на 50%.