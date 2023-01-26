Парниковый период: за сокрытие информации о выбросах введут штрафы
В России введут штрафы за непредоставление или искажение информации о парниковых выбросах. Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект кабмина Госдума может принять в первом чтении уже в феврале. Инициативу одобряют в правовом управлении нижней палаты, а также в комитете по экологии, где, однако, считают, что наказывать нужно за искажение любой экологической информации.
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По информации «Известий», Госдума в феврале может принять в первом чтении правительственный законопроект «Об изменениях в КоАП РФ». В документе предлагается внести в кодекс новую административную статью «Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов или предоставление заведомо недостоверной информации».
За ее нарушение должностных лиц хотят наказывать штрафом от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Впрочем, предусмотрено и предупреждение. Тяжесть административных правонарушений нужно рассматривать вместе со спецификой деятельности и субъектами, которые могут их совершать, уточняется в пояснительной записке.
В ней также говорится, что сейчас воздействовать на противоправное поведение таких компаний невозможно, так как в действующем законодательстве РФ об административных правонарушениях нет средств влияния на них. При этом сами по себе требования по представлению углеродной отчетности введены законом № 296-ФЗ. Как раз, чтобы обеспечить его исполнение, и предлагается ввести новый состав административного правонарушения.
Специфика деятельности регулируемых организаций предполагает крупную производственную деятельность. Поэтому, принимая во внимание ее масштабы, можно сделать вывод, что размеры штрафов не станут значительной финансовой нагрузкой для них, но в то же время будут стимулировать их к соблюдению требований закона.
На этой неделе положительные заключения на законопроект дали Счетная палата и правовое управление Госдумы. Документы есть в распоряжении «Известий».
«Замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления.
«Счетная палата сообщает об отсутствии замечаний и предложений», — отмечается в решении этого органа.
Смотреть шире
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что законопроект необходимо принять.
— Мы его поддержим. Россия не выходила из Парижского соглашения по климату и выполняет все заявленные обязательства. Но мы смотрим на проблему гораздо шире, — подчеркнул депутат в беседе с «Известиями».
По его словам, вместе с главой комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным они подготовили законопроект о привлечении к ответственности за искажение любой экологической информации. Документ был направлен на рассмотрение в правительство осенью прошлого года и пока не внесен в Госдуму.
В качестве примера неоднозначной ситуации с подачей информации о загрязнениях депутат привел Челябинскую область.
— В регионе 200 дней в году неблагоприятные метеоусловия. То есть в это время объявляется режим «черного неба», а над Челябинском висит смог от промышленных предприятий. Если мы посмотрим официальные заявления чиновников, то они загрязнений не признают. Они говорят, что это туман, изморось или дым от лесных пожаров и так далее, — посетовал политик.
Именно поэтому нужно в законодательстве закрепить наказание за предоставление недостоверной информации, но оно должно касаться не только парниковых выбросов, уверен Владимир Бурматов.
Мухлевать цифрами
Во фракции ЛДПР положительно относятся к правительственной инициативе.
— Да, такой законопроект нужен. Парниковые газы отравляют нашу экологию, негативно влияют на климат и здоровье. Когда организации, вместо того чтобы строить очистительные сооружения, начинают просто мухлевать цифрами, это должно жестко пресекаться, — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.
Зампред фракции «Единая России» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», что законопроект будет внимательно изучен. После этого ЕР и даст свою оценку. В КПРФ отметили, что партия свою позицию выскажет ближе к рассмотрению законопроекта.
А вот первый зампред «Справедливой России — За правду» Олег Нилов сказал, что его партия не планирует поддерживать инициативу.
— Его и до СВО не стоило поддерживать, а сегодня тем более. Нам только Греты Тунберг не хватает, этого не будет, — сказал он.
В разные годы к числу российских регионов с самыми высокими показателями по выбросам парниковых газов относили Москву, Ненецкий автономный округ, Чукотку, Магаданскую, Рязанскую, Волгоградскую области и Калмыкию. Впрочем, в 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что Россия в целом поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает их в атмосферу. Однако ряд регионов из-за особенностей климата остаются генераторами парниковых газов. По ее словам, страна выбрасывает в атмосферу в год 2,1 млрд т эквивалента СО2, а поглощают экосистемы эквивалент 2,5 млрд т СО2 в год.
— Если кто-то будет врать и это выявят, то пострадать может Россия в целом — это способно проявиться в размере пошлин при выходе на рынки других стран. Поэтому то, что в КоАП появится новая статья, — правильно. Но вопрос в размере штрафов, которые должны быть адекватными, — сказал «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.
Кроме того, у этой нормы обязательно должен быть механизм досудебного урегулирования, добавил он.