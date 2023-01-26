Парниковый период: за сокрытие информации о выбросах введут штрафы

В России введут штрафы за непредоставление или искажение информации о парниковых выбросах . Как выяснили «Известия», соответствующий законопроект кабмина Госдума может принять в первом чтении уже в феврале. Инициативу одобряют в правовом управлении нижней палаты, а также в комитете по экологии , где, однако, считают, что наказывать нужно за искажение любой экологической информации.

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По информации «Известий», Госдума в феврале может принять в первом чтении правительственный законопроект «Об изменениях в КоАП РФ» . В документе предлагается внести в кодекс новую административную статью «Непредставление, несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов или предоставление заведомо недостоверной информации» .

За ее нарушение должностных лиц хотят наказывать штрафом от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей, юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей . Впрочем, предусмотрено и предупреждение. Тяжесть административных правонарушений нужно рассматривать вместе со спецификой деятельности и субъектами, которые могут их совершать, уточняется в пояснительной записке.

В ней также говорится, что сейчас воздействовать на противоправное поведение таких компаний невозможно, так как в действующем законодательстве РФ об административных правонарушениях нет средств влияния на них . При этом сами по себе требования по представлению углеродной отчетности введены законом № 296-ФЗ. Как раз, чтобы обеспечить его исполнение, и предлагается ввести новый состав административного правонарушения.

Парниковый период Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Специфика деятельности регулируемых организаций предполагает крупную производственную деятельность. Поэтому, принимая во внимание ее масштабы, можно сделать вывод, что размеры штрафов не станут значительной финансовой нагрузкой для них, но в то же время будут стимулировать их к соблюдению требований закона .

На этой неделе положительные заключения на законопроект дали Счетная палата и правовое управление Госдумы. Документы есть в распоряжении «Известий».

«Замечаний правового характера по проекту федерального закона не имеется», — говорится в заключении правового управления.

«Счетная палата сообщает об отсутствии замечаний и предложений», — отмечается в решении этого органа.

Смотреть шире

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что законопроект необходимо принять.

— Мы его поддержим. Россия не выходила из Парижского соглашения по климату и выполняет все заявленные обязательства. Но мы смотрим на проблему гораздо шире , — подчеркнул депутат в беседе с «Известиями».

Парниковый период Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По его словам, вместе с главой комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным они подготовили законопроект о привлечении к ответственности за искажение любой экологической информации . Документ был направлен на рассмотрение в правительство осенью прошлого года и пока не внесен в Госдуму.

В качестве примера неоднозначной ситуации с подачей информации о загрязнениях депутат привел Челябинскую область.

— В регионе 200 дней в году неблагоприятные метеоусловия. То есть в это время объявляется режим «черного неба», а над Челябинском висит смог от промышленных предприятий. Если мы посмотрим официальные заявления чиновников, то они загрязнений не признают. Они говорят, что это туман, изморось или дым от лесных пожаров и так далее , — посетовал политик.

Именно поэтому нужно в законодательстве закрепить наказание за предоставление недостоверной информации, но оно должно касаться не только парниковых выбросов, уверен Владимир Бурматов.

Мухлевать цифрами

Во фракции ЛДПР положительно относятся к правительственной инициативе.

Парниковый период Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Да, такой законопроект нужен. Парниковые газы отравляют нашу экологию, негативно влияют на климат и здоровье. Когда организации, вместо того чтобы строить очистительные сооружения, начинают просто мухлевать цифрами, это должно жестко пресекаться , — заявил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

Зампред фракции «Единая России» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», что законопроект будет внимательно изучен. После этого ЕР и даст свою оценку. В КПРФ отметили, что партия свою позицию выскажет ближе к рассмотрению законопроекта.

А вот первый зампред «Справедливой России — За правду» Олег Нилов сказал, что его партия не планирует поддерживать инициативу.

— Его и до СВО не стоило поддерживать, а сегодня тем более. Нам только Греты Тунберг не хватает, этого не будет , — сказал он.

В разные годы к числу российских регионов с самыми высокими показателями по выбросам парниковых газов относили Москву, Ненецкий автономный округ, Чукотку, Магаданскую, Рязанскую, Волгоградскую области и Калмыкию. Впрочем, в 2021 году вице-премьер Виктория Абрамченко сказала, что Россия в целом поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывает их в атмосферу. Однако ряд регионов из-за особенностей климата остаются генераторами парниковых газов . По ее словам, страна выбрасывает в атмосферу в год 2,1 млрд т эквивалента СО2, а поглощают экосистемы эквивалент 2,5 млрд т СО2 в год.

— Если кто-то будет врать и это выявят, то пострадать может Россия в целом — это способно проявиться в размере пошлин при выходе на рынки других стран. Поэтому то, что в КоАП появится новая статья, — правильно. Но вопрос в размере штрафов, которые должны быть адекватными , — сказал «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

Парниковый период Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Кроме того, у этой нормы обязательно должен быть механизм досудебного урегулирования, добавил он.