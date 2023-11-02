На выбросы: еще четыре города могут внести в перечень экологически неблагополучных

Курск, Тула, Рязань и Серпухов могут пополнить список экологически неблагополучных городов. Скорректировать федеральный проект «Чистый воздух» предложил общественный совет при Минприроды. При этом Уссурийск, Искитим и Петровск-Забайкальский хотят исключить из проекта, так как там ситуация с загрязнением атмосферы улучшилась. Сейчас в нем участвует 41 город, это позволяет получать субсидии на экологизацию промышленности в обмен на гарантии снижения объема выбросов.

Хлопотное дыхание

В состав федпроекта «Чистый воздух» предложили внести новые города с острой проблемой промышленных выбросов — речь о Курске, Туле, Рязани и Серпухове. Это необходимо для модернизации производства в дополнение к уже участвующим городам. С такой инициативой выступили в докладе экологи общественного совета при Минприроды, документ будет опубликован и представлен руководству ведомства 2 ноября, выяснили «Известия».

— В список […] не вошел ряд городов Центрального федерального округа, в которых также, по данным государственной системы наблюдения Росгидромета, отмечается высокий уровень загрязнения атмосферы, — говорится в докладе.

Справка «Известий» Федеральный проект «Чистый воздух» (входит в состав национального проекта «Экология») стартовал в России в 2019 году. Изначально для его реализации в 12 городах, расположенных в разных регионах страны, проводился эксперимент по квотированию выбросов. С 1 сентября 2023-го число участников федпроекта достигло 41 (к эксперименту подключились еще 29 городов, преимущественно из Сибири и с Дальнего Востока). Главная задача проекта — снижение там выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024 году и на 50% к 2030-му. Участие в нем позволяет городам получать субсидии на экологизацию промышленности в обмен на гарантии снижения объема выбросов. За несоблюдение установленных квот заводам грозят оборотные штрафы.

После обращений жителей Московской области региональное министерство экологии и природопользования поручило регулярно проводить рейды с помощью передвижных экологических лабораторий. Так, за неделю с 9 по 16 октября такие мероприятия проходили в том числе и в Серпухове, следует из данных учреждения. Исследования состояния атмосферного воздуха проходили по 31 загрязняющему веществу, в числе которых диоксид азота, оксид азота, аммиак, сероводород, метан, фенол, бутан и другие. Результаты анализа проб переданы в министерство экологии и природопользования Московской области.

В Рязани подтвердили готовность участвовать в «Чистом воздухе»: первый замглавы министерства природопользования области сообщил «Известиям», что ведомство обращалось в федеральное Минприроды с соответствующим предложением.



Тульская область — один из самых самых индустриальных регионов Центральной России. О ее высоком уровне загрязненности воздуха не раз писали СМИ. В Курской области также развиты промышленные отрасли, предприятия которых становятся источниками выбросов, — металлургия, нефтехимия, машиностроение, металлообработка, электроэнергетика.

«Известия» направили запрос в Минприроды РФ, министерство экологии и природопользования Московской области, администрации вышеуказанных городов и регионов.

При этом, по мнению специалистов, ряд городов из федпроекта можно исключить: объемы выбросов там уже пошли на спад. Среди них — Уссурийск (Приморский край), Искитим (Новосибирская область), Петровск-Забайкальский (Забайкальский край).

— В ряде городов — участников федпроекта ситуация с выбросами уже нормализовалась, и от граждан не поступает никаких жалоб. Поэтому целесообразнее было бы перенаправить усилия по экологизации промышленности в те города, где проблема всё еще стоит остро, — сказал «Известиям» председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Так, например, в Уссурийске установлен стационарный пост наблюдения за загрязнением атмосферы. Отбор проб воздуха производится три раза в сутки. Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 1 ноября 2023 года оценивает степень загрязнения атмосферного воздуха в Уссурийске как «низкую».

Дело в качестве

Необходимо уделять достаточное внимание качественным характеристикам загрязнений, полагает Александр Закондырин.

— Сейчас в рамках федпроекта оцениваются именно количественные показатели объема выбросов. Но иногда даже малые объемы веществ высокого класса опасности могут принести серьезный вред здоровью человека. Вещества первого–второго класса опасности должны учитываться раздельно и рассматриваться в приоритетном порядке, — отметил он.

Так, например, сероводород (относится ко второму классу опасности. — «Известия») в концентрациях, существенно превышающих допустимую норму, может быть опасным для людей, рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо. Люди, проживающие в местности с повышенным его содержанием, могут с течением времени получить хроническое постепенное отправление газом.

— В этом случае происходит нарушение процесса клеточного дыхания, газ воздействует на митахондрии, препятствуя выработке АТФ энергии. Постепенно метаболизм переводится в сторону лактооцидоза — закисления. В случае изменения процесса клеточного дыхания в зоне повышенного риска оказываются люди с хроническим закислением, воспалением в организме, с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Страдают многие органы и системы — дыхательные, нервная ткань, головной мозг, — рассказала Ольга Шуппо.

Сероуглерод больше всего поражает нервную систему и может проявляться в виде астеновегетативного синдрома, эмоциональной мобильности, перепадов артериального давления, потливости, нарушения иммунитета, хронической усталости, заключила специалист.

Разрабатывать планы экологических мероприятий по снижению выбросов в городах федпроекта нужно, в первую очередь, с учетом опасных загрязняющих веществ, согласен статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

Высший класс

Отсутствие дифференциации по классу опасности не создает стимулов уменьшать в первую очередь выбросы наиболее опасных веществ, сокращается то, что дешевле сократить, подчеркнули в ассоциации «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании РФ). При этом одна из основных проблем контроля загрязнения воздуха сегодня — отсутствие учета выбросов от источников, не принадлежащих индивидуальным предприятиям и юридическим лицам, считают там.

— К таким источникам относятся автомобильные дороги, частные домовладения, муниципальные учреждения. Именно эти источники выбросов в наибольшей степени влияют на приземные концентрации загрязняющих веществ в воздухе, которым дышат люди, — подчеркнули в СПЭ.

Проблему могло бы решить создание государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, отметили энергетики.

Обязательства по сокращению выбросов вредных веществ на 20% или 50% — мера, хоть и красиво воспринимаемая на слух, но мало релевантная для предприятий, действующих на конкретной местности, и трудно реализуемая на практике, отметил заместитель директора по устойчивому развитию Объединенной компании «Русал» Иван Ребрик.

— Выходом здесь могло бы служить введение шкалы токсикологического эквивалента выбросов по ПДК (предельно допустимая концентрация) для целей квотирования, — пояснил топ-менеджер.

При таком подходе валовые выбросы стали бы малозначимыми в общем спектре выбросов, а выбросы маркерных загрязняющих веществ квотировались более четко, облегчая планирование и внедрение мер по их сокращению, заключил он.