Боевое крыло ХАМАС заявило об уничтожении шести израильских танков

Боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассама» заявило об уничтожении в секторе Газа шести танков и двух бронемашин Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом вечером 2 ноября сообщил канал Al Jazeera.

«Мы провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», — приводит канал слова представителя группировки.

По его утверждению, в ходе данной атаки были убиты и ранены несколько израильских солдат.

Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила об окружении города Газа сначала с нескольких направлений, а еще позже — о его полном окружении со всех сторон.

Также израильская армия заявила о столкновении с несколькими террористическими ячейками на севере сектора Газа. В ходе боевых действий были убиты десятки террористов, отметили там. Военнослужащие нанесли удар по отряду, который планировал запуск противотанковых ракет в сторону израильтян.

Видео боев израильских сил с боевиками ХАМАС в предместьях Газы показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.