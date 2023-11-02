Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии

В Японии вводят «рыбные дни» из-за прекращения экспорта морепродуктов в КНР. Ожидается, что такая мера позволит расширить внутренний спрос, передает телеканал «Известия». «Рыбные дни» будут проводить с 3-го по 7-е число каждого месяца. К участию в рекламной кампании приглашают японских звезд и медийных личностей. Спрос на морепродукты упал после сброса в океан воды с АЭС «Фукусима-1». Пекин ввел полный запрет на покупку рыбной продукции из Японии.

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