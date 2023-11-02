Хор Сретенского монастыря и актер Стеклов представили клип на песню «Русская речь»

Хор Сретенского монастыря в четверг, 2 ноября, презентовал второй видеоклип в рамках документального кинопроекта «Пробуждение», реализованного при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

В видео на песню «Русская речь» снялся народный артист РФ Владимир Стеклов. По сюжету, он совершает путешествие по Донецкой Народной Республике, чтобы провести для учеников школы села Коньково урок родной речи.

«Когда я впервые услышал песню «Русская речь» в исполнении хора Сретенского монастыря, то некоторое время не мог совладать с эмоциями. Простые и в то же время прекрасные слова, мощнейшие голоса: для меня хор навсегда стал неотделим от самого понятия Русского мира. Это голос нашего народа, пережившего многое, но сохранившего всё самое лучшее и достойное. Уверен, что эта песня и другие произведения проекта «Пробуждение» останутся в сердцах многих поколений россиян, станут по-настоящему народными», — рассказал он.

Авторами кинопроекта «Пробуждение» стали участники хора Сретенского монастыря. Всего будет презентовано пять видеоклипов, каждый из которых раскрывает один из столпов Русского мира: русскую речь, православие, семью и миссию –— достижение исторической справедливости.

30 октября хор Сретенского монастыря представил первый видеоклип в рамках кинопроекта «Пробуждение». В музыкальном видео на песню «Родина» также принял участие Владимир Стеклов, а внесте с ним — звезда мирового балета Сергей Полунин и жители новых регионов страны.