ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 в Полтавской области

Российские силы поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также у Янтарного в Херсонской области ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Помимо этого, армия России около Серебрянки в ДНР поразила пункт управления 67-й украинской механизированной бригады.

Накануне, 1 ноября, в Минобороны сообщили, что российские истребители сбили два украинских самолета Су-27 в ДНР. Уточнялось, что военные также ударили по командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины.

До этого, 28 октября, в оборонном ведомстве заявили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины у населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Терновка Днепропетровской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».