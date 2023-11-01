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CNN сообщил о возможности 5 тыс. иностранцев покинуть Газу через КПП «Рафах»

CNN: 5-7 тыс. иностранцев смогут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах»
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Khaled Omar
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Число иностранных граждан, которым разрешат покинуть сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, может превысить 5 тыс. человек. Об этом вечером 1 ноября сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Один из них заявил каналу, что общее число эвакуируемых в рамках нового соглашения лиц может достигнуть 7 тыс. В то же время данная цифра не является точной в связи с нестабильной ситуацией на местах, подчеркнул источник в правительстве США.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан этим утром. Известно, что его уже пересекли машины скорой помощи с тяжелоранеными жителями Палестины, а также не менее 117 иностранцев.

Незадолго до открытия КПП ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. Выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд был разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

До этого, ночью, сообщалось о размещении Египтом у КПП «Рафах» десятков танков и бронемашин, а также о его планах переправить с территории сектора Газа 1 ноября более 80 тяжелораненых лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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