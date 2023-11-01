В США назвали условия возвращения к иранской ядерной сделке

Соединенные Штаты смогут вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) только в том случае, если ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (ООН) получат полный доступ к ядерным объектам Ирана и завершат свой отчет о ядерных испытаниях государства. Соответствующие тезисы содержатся в новом законопроекте, который представлен на рассмотрение конгресса США.

Автором проекта выступила член Республиканской партии, конгрессвумен Лиза Макклейн. Инициативу предлагается назвать «Закон о ядерной проверке Ирана».

«Несмотря на любые другие положения закона, Соединенные Штаты не могут стать стороной Совместного всеобъемлющего плана действий или любого другого соглашения с Ираном, касающегося ядерной программы Ирана, до тех пор, пока президент не подтвердит конгрессу, что ядерные инспекторы Организации Объединенных Наций (1) получили полный доступ ко всем ядерным объектам Ирана; (2) завершили свой всеобъемлющий отчет, касающийся ядерных объектов Ирана», — цитирует Lenta.Ru текст законопроекта.

24 октября главы МИД РФ Сергей Лавров и МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудили шаги стран Запада, которые идут вразрез с СВПД.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили наращивание всего комплекса многопланового двустороннего партнерства в контексте договоренностей на высшем уровне между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Ранее, 15 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва призывает европейских участников СВПД к выполнению своих обязательств. Дипломат высказалась, после того как стало известно, что Великобритания, Германия и Франция не намерены предпринимать шагов по отмене ряда санкций против Ирана в переходный день 18 октября. Она подчеркнула, что подобные действия противоречат требованиям СВПД и резолюции Совета Безопасности ООН, а также негативно влияют на перспективы восстановления ядерной сделки.

26 августа замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает позитивным моментом контакты США и Ирана, если они касаются ядерной сделки, и ожидает активизации работы по СВПД, передает НСН.

До этого, 8 августа, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с коллегами из Ирана попытки Запада навязать новые схемы по решению проблем, связанных с ядерной сделкой. Сторонами был подтвержден обоюдный настрой на реабилитацию договоренностей, которые были одобрены резолюцией Совбеза ООН.

Также в российском дипведомстве подчеркнули, что Москва и Тегеран едины в понимании вызовов, с которыми международное сообщество столкнулось в результате проводимой США ошибочной политики «максимального давления».

13 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что СВПД по иранской ядерной программе был разрушен США. По его словам, Вашингтон вопреки всем требованиям Устава ООН отказался выполнять принятую консенсусом резолюцию СБ ООН.

СВПД был заключен в 2015 году между Ираном с одной стороны и США, Россией, КНР и тремя европейскими участницами — Францией, ФРГ и Великобританией — с другой. США вышли из сделки в 2018 году.

С тех пор прошло несколько раундов переговоров в Вене, направленных на восстановление соглашения, однако приблизиться к достижению договоренностей пока не удалось.