Эксперт рассказал о влияющих на стоимость квадратного метра жилья факторах

Минстрой проанализирует ценообразование на рынке жилой недвижимости, сообщил замглавы ведомства Никита Стасишин 1 ноября. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям» о влияющих на стоимость квадратного метра факторах.

«Средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья в России сейчас находится на уровне 122,815 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем прошлого года она выросла на 5,1%, однако с ноября 2019 года средняя цена квадратного метра выросла в 1,9 раза», — отметил эксперт.

Как он объяснил, на стоимость квадратного метра влияет целый ряд факторов, среди которых инфляционные риски, стоимость основных строительных материалов, земельных участков и обеспечение их необходимой инфраструктурой, соотношение спроса и предложения.

«В условиях высоких инфляционных рисков, существующая система эскроу-счетов требует трансформации, чтобы обеспечить хотя бы частичный доступ застройщиков к аккумулируемых на них счетах, что сократило бы и их затраты на обслуживание кредитов, что также закладывается в конечную цену квадратного метра», — подчеркнул эксперт.

По его словам, повышение эффективности строительства, налаживание логистических цепочек и достаточного объема предложения строительных материалов, с целью избежания ценовых перекосов на рынке в пик сезона, выгодно девелоперам и конечным покупателям.

«Сейчас на фоне того, что покупательская способность не становится выше, застройщики будут вынуждены сокращать свои затраты для поддержания маржинальности бизнеса. Участие государства здесь будет не лишним, главное, сохранить рыночные механизмы, помочь технологиями и выстраиванием взаимодействия с другими отраслями промышленности», — заключил Зайцев.

Ранее, 1 октября, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за сентябрь в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. При этом максимальный месячный рост цен среди городов-миллионников наблюдался в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%). По мнению экспертов, цены изменились в связи с высоким уровнем спроса.