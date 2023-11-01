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В Минстрое решили разобраться с ценообразованием на квартиры

Стасишин: Минстрой поднимет вопрос цены квадратного метра для граждан
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минстрой РФ поднимет вопрос о цене квадратного метра на рынке жилой недвижимости. Об этом в среду, 1 ноября, заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

По его мнению, пришло время проанализировать то, что составляет стоимость, а также оценить ситуацию с себестоимостью и рентабельностью проектов для того, чтобы жилье становилось доступным.

«Минстрой России будет поднимать вопрос о цене квадратного метра, разложив все составляющие, которые были. Это означает: себестоимость, инвестиционная себестоимость, стоимость денег, цена реализации, внутриинвестиционная себестоимость, стоимость кредитов, социалка и всё остальное», — сказал Сатсишин, уточнив, что министерство изучит, где может произойти оптимизация.

Кроме того, он отметил, что ведомство рассмотрит составляющие стоимости совместно с Центральным банком, Министерством финансов и ведомствами других отраслей, а также с регионами.

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Ранее, 1 октября, «Известиям» в федеральной компании «Этажи» сообщили, что за сентябрь в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. По словам экспертов, это самый значительный месячный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья с начала года.

Причина в высоком уровне спроса, который ощутили собственники, и некоторые из них подняли цены на свои объекты плюс изменилась структура предложения — раскупали прежде всего наиболее доступные по цене варианты квартир.

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