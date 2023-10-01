Готовые квартиры резко выросли в цене в России

За прошедший месяц в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%, сообщили 1 октября «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Высокий спрос на вторичное жилье отмечался с начала года, а на фоне снижения доступности ипотечных кредитов из-за роста ключевой ставки с июля текущего года он был просто рекордным. С начала года средняя стоимость квадратного метра готовых квартир выросла почти на 8%», — рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Максимальный месячный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников зафиксирован в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%).

По словам эксперта, это самый значительный месячный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья с начала года. Причина в высоком уровне спроса, который ощутили собственники, и некоторые из них подняли цены на свои объекты, плюс изменилась структура предложения — раскупали прежде всего наиболее доступные по цене варианты квартир, что также сказалось на росте средней цены квадратного метра.

«При этом средний уровень торга при продаже вторичного жилья вырос за прошедший месяц с 4,2% до 4,8%, поскольку часть собственников, опасаясь снижения спроса из-за растущих ипотечных ставок, стали активнее делать скидки реальным покупателям», — подытожил Зайцев.

Ранее, 30 сентября, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях прошлого месяца.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, что не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.