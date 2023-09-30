Спрос на ипотечные кредиты в России остается рекордным

Выдача ипотечных кредитов в России по итогам сентября сохраняется на рекордных уровнях прошлого месяца, рассказали 30 сентября «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Объем выдачи ипотеки в сентябре сопоставим с ажиотажным спросом августа текущего года. Не исключено, что он может быть даже выше на 2–3%», — отметил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По словам эксперта, не следует ожидать резкого падения спроса и в октябре, поскольку крупнейшие банки максимально сохраняют ставки по одобренным до 21 сентября ипотечным кредитам до трех месяцев.

«Такое решение позволит сохранить спрос на недвижимость на достаточно высоком уровне, плюс надо отметить тот факт, что выросла доля тех, кто спешит воспользоваться одобренной ипотекой, поскольку многие переживают за дальнейшее снижение доступности ипотечных кредитов», — пояснил Хусаинов.

Увеличение минимального размера первоначального взноса по льготным ипотечным программам тоже сработало как катализатор для спроса на рынке первичного жилья, поскольку многие опасаются дальнейшего изменения условий кредитования и спешат одобрить кредиты и купить недвижимость.

«Несмотря на то что количество новых ипотечных консультаций в последние недели сентября снизилось до июньских значений, оно остается выше уровней октября-ноября прошлого года», — констатирует эксперт.

«В среднесрочной перспективе при сохранении нынешних условий кредитования спрос на рынке недвижимости в будущем году может оказаться на 9–13% ниже, чем в этом году, что для рынка не так критично. При этом рынок будет находиться в состоянии поиска баланса между более дорогой ипотекой на готовое жилье и более доступными кредитами на первичном рынке, поэтому дисконт при срочной продаже будет расти, и покупатели с большой долей наличных средств станут выкупать такие объекты на вторичном рынке», — подытожил Хусаинов.

Ранее, 25 сентября, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что дисконт при покупке вторичного жилья может сделать выгодной покупку вторичного жилья даже при высоких ипотечных ставках.