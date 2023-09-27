Ставка сделала: доля рыночной ипотеки в выдачах упала вдвое, до 40–50%

Доля рыночной ипотеки в выдачах упала за последние месяцы почти вдвое — до 40–50% , сообщили «Известиями» в ДОМ.РФ. До этого она составляла 70–80%. В ЦБ подтвердили тенденцию . Из-за роста ставок жилищные кредиты без господдержки стали фактически неподъемными. Как следствие — спрос сместился в сторону льготных программ , сообщили участники рынка. Перекос в сторону субсидируемых условий приведет к отклонению цен на первичном рынке от рыночных и завышению стоимости квартир , опасаются эксперты.

Показатели вниз

Доля выдачи ипотеки по рыночным программам после повышения ключевой ставки в августе постепенно снижалась: сейчас она составляет не более 40–50% , рассказал «Известиям» руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Речь идет о сделках как на первичном, так и вторичном рынках, уточнили в институте развития. Там добавили: показатель 70–80% фиксировался последние 1–1,5 года.

С июня выдачи ипотеки резко ускорились. Основные причины — ажиотажный спрос на фоне ослабления рубля и дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ, объясняет Михаил Гольдберг. Люди стремились сохранить свои сбережения от обесценивания, а также успеть взять кредиты на лучших условиях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если в июне-июле в среднем выдавалось около 170 тыс. жилищных займов на 630–650 млрд рублей, то в августе выдачи существенно выросли. По данным ДОМ.РФ, банки предоставили около 220 тыс. займов на 850–900 млрд . Последний месяц лета 2023-го стал рекордным за всю историю ипотечного кредитования в России с 2005 года, констатировал Михаил Гольдберг.

Справка «Известий» В России действует несколько программ с господдержкой. Самая популярная — ипотека на новостройки под 8% (действует до 1 июля 2024-го). Также в РФ работает семейная ипотека под 6%. Ее можно оформить для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком. Дальневосточная программа предусматривает жилищный кредит под 2% клиентам до 35 лет на недвижимость в ДФО. Для работников аккредитованных IT-компаний также есть специальные предложения — при определенных условиях они могут оформить ссуду до 5%.

В сентябре повышенный спрос сохраняется , подчеркнул руководитель аналитического центра ДОМ.РФ. Кроме того, с 20-го числа первоначальный взнос должен будет составлять 20%, поэтому россияне стремятся оформить кредит до этого момента . При этом доля выдач по рыночным предложениям снижается, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. На фоне роста ставок по ипотеке на рынке в конце лета зафиксировано смещение спроса в сторону программ с господдержкой , рассказали в ВТБ. По итогам августа на них пришлось 54% от общего объема выдач , а на середину сентября этот показатель уже занимает более 64% (то есть на рыночные ссуды приходится лишь 36%). Спрос на субсидируемую ипотеку остается рекордным с начала осени, подчеркнули в ВТБ.

По итогам августа доля рыночных программ в общем объеме выдач в денежном выражении равнялась 59%, сообщили в «Росбанк Дом». А за 19 дней сентября этот показатель составил уже 49%. При этом растет спрос на ипотеку с субсидируемой ставкой , указали в организации.

— Доля выдач по льготным программам в августе составила 48,2%, что побило предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%). В июне этого года она равнялась 37,2%, в июле — 42,1%. Летом прошлого года показатель колебался между 28–30%, — поделились в Сбере.

В банке подчеркнули: в целом в августе выдано более 145,9 тыс. кредитов — самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Крымский РНКБ отмечает стабильный спрос на ипотеку на полуострове, сказали в банке. Объем выдач в январе – августе этого года сопоставим с показателями 2022-го, сообщили в УБРиР. При этом за год объем льготных программ в общей структуре кредитов существенно увеличился — с 25 до 41% , добавили там (то есть на рыночные условия стало приходиться 59% вместо 75%).

В Абсолют Банке отметили, что в летний период спрос на вторичку был больше, но в сентябре доля кредитования сместится в сторону госпрограмм.

В Центробанке «Известиям» подтвердили снижение доли рыночной ипотеки. К августу нынешнего года этот показатель равен 40% . Тогда как на конец 2021-го он составлял 77%. Такая тенденция отражает, что предложения банков проигрывают конкуренцию масштабным льготным программам, считают в регуляторе. Там добавили, что именно по ссудам с господдержкой кредитные организации предлагают дополнительные бонусы, привлекающие покупателей.

Озабоченность высокой долей льготной ипотеки уже выражал Минфин. На первичном рынке на нее приходится порядка 80–90%, но снизить этот показатель следует до 50% , заявлял «Известиям» директор департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. По его словам, на жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности. «Известия» направили запрос в Минфин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Мало комфорта

После повышения ключевой в последние месяцы ставки по рыночным программам ипотеки выросли в среднем до 14–15%. Такой уровень некомфортен для заемщиков, а почти в два раза возросшая с весны 2020-го стоимость квадратного метра делает приобретение жилья еще более недостижимым , отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. При этом существенной коррекции ждать не стоит, уверена она.

Замедление темпов выдач жилищных кредитов улучшит качество портфелей банков , добавил руководитель направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрий Сафронов. Но минус заключается в медленном развитии отрасли, что в конечном счете отразится и на росте экономики .

— С учетом прогноза ключевой ставки на следующий год на уровне 11,5–12,5% мы понимаем, что снижение в этом сегменте может быть очень большим. Рыночная ставка в районе 14–15% мало комфортна для заемщиков, а такая ситуация, судя по всему, может просуществовать достаточно долгое время, — уверен Михаил Гольдберг из «ДОМ.РФ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По оценкам Ирины Носовой, при прочих равных условиях в октябре-ноябре 2023 года доля ипотеки по рыночным программам может еще снизиться — до 25–30% .