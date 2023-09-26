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Случай перегрева: кредитный бум в России продолжается вопреки усилиям ЦБ

Объем займов вырос с рекордной скоростью, охлаждение ожидается не раньше октября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кредитование в России продолжает стремительно расширяться. В августе 2023 года заметный (по некоторым секторам — рекордный) рост отмечался по всем направлениям кредитования. Всё это происходит на фоне сильнейшего повышения ставок ЦБ, одной из главных целей которого было охлаждение кредитной индустрии. Пока это не принесло результатов, и агрессивный рост кредита может стать дополнительным фактором для разгона инфляции. Аналитики прогнозируют начало охлаждения в секторе в сентябре, но по-настоящему кредитный бум должен завершиться не ранее следующего месяца. Подробности — в материале «Известий».

Почему растет закредитованность

Риск перегрева экономики стал одной из главных забот ЦБ минувшим летом. Помимо ускорения инфляции и роста зарплат, он проявился и в беспрецедентном взлете кредита. Пожалуй, никогда за последние годы рост кредитования не был таким бодрым, как в последние месяцы. Реакция регулятора на этот «разгул» была сверхжесткой: всего за два месяца ключевая ставка была взвинчена с 7,5 до 13% (последний раз на таком уровне она находилась в 2015 году). Тем не менее показатели кредитования в августе на рост ставки не особо отреагировали, свидетельствует ежемесячный обзор развития банковского сектора.

Это касается буквально всех направлений банковской деятельности. Так, портфель корпоративного кредитования вырос в минувшем месяце на 1,7% (1,1 трлн рублей). Среди возможных причин роста ЦБ назвал стремление компаний взять кредиты до повышения ставок, а также сезонный спрос на займы со стороны исполнителей по госконтрактам до их оплаты ближе к концу года. Около пятой части прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья.

деньги руки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Росли только кредиты в рублях (на 1,2 трлн рублей, или 2,2%). Валютные кредиты незначительно снизились (–80 млрд рублей, или –$0,9 млрд), в том числе из-за продолжающихся конвертаций кредитов из «токсичных» валют в рубли. В то же время был выдан значительный объем кредитов в юанях (на сумму около $2 млрд).

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Ипотека и потребительские кредиты

Рост объема ипотечного кредитования в августе оказался рекордным — 3,7% по сравнению с 2,5% в июле. При этом объем выданных кредитов составил 849 млрд рублей, увеличившись сразу на 30% к показателю июля. Предыдущий рекорд, для сравнения, был установлен в декабре 2022 года и составил всего 697 млрд рублей. Выдачи льготных кредитов увеличились сразу на 40%, причем мощный подъем фиксировался по обеим основным программам — семейной и льготной ипотеке.

Что касается стандартной рыночной ипотеки, то ее рост составил несколько меньше — 20%. Среди всех ипотечных кредитов на договоры долевого участия в августе пришлось 369 млрд рублей, на прочие — 480 млрд. Общий объем ипотечного портфеля превысил 16 трлн рублей.

кредит баннер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Потребительское кредитование также ускорилось: темпы роста портфеля составили 2,4% против 2% в июле. Риск-аппетит банков сохраняется на высоком уровне. Росту кредитования также способствуют сезонные факторы: в августе расходы традиционно возрастают из-за трат на отпуск и подготовку к новому учебному году. Впрочем, в августе 2022 года темпы роста объемов выданных кредитов выросли на 5,8% по сравнению с 14,4% в августе 2023-го.

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Как повлияет стратегия ЦБ

Чтобы ограничивать риски перегрева рынка, Банк России ужесточает макропруденциальную политику, так как качество новых выдач остается невысоким. Сейчас доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% достигает 27%, а с ПДН 50–80% — около 33%. В то же время в августе отмечено снижение числа плохих кредитов и объема просроченной задолженности. В ипотечном портфеле проблемные кредиты находятся на исторически низком уровне в 0,6%.

По словам аналитика «Финам» Игоря Додонова, основной рост ключевой ставки пришелся на середину августа, после чего, как правило, требуется определенное время для его трансляции в рост кредитных ставок. Он отмечает, что повышение ставок было в значительной степени ожидаемо, так что в прошлом месяце люди, которые планировали использование заемных средств для каких-либо целей, старались взять кредит как можно быстрее, в том числе по максимуму использовали ранее одобренные заявки.

банк прохожие
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Этим объясняется такой сильный прирост кредитования в августе. Я думаю, что в данных за сентябрь мы увидим заметное замедление кредитных выдач, а в последующие месяцы, когда вступят в силу объявленные Центральным банком макропруденциальные меры, направленные на «охлаждение» розничного кредитования, этот процесс усилится, — полагает Игорь Додонов.

После повышения ключевой ставки банки следом увеличивают ставки по кредитам. Это логично приводит к снижению объемов кредитования, поскольку увеличивается стоимость обслуживания кредита для заемщика, объяснил директор «S+Консалтинг» Евгений Романенко.

— Обычно между увеличением ключевой ставки и пересмотром банками ставок по своим кредитным продуктам проходит достаточно мало времени. Исходя из средней скорости рассмотрения и одобрения заявок, можно сказать, что выдачи по новым ставкам начнутся через 2–4 недели, не раньше, — комментирует спикер.

ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он добавил, что в первую очередь повышение ключевой ставки влияет на новых заемщиков, так как чаще всего по уже одобренным займам и кредитным линиям сохраняются изначальные ставки. Однако для кредитных продуктов с плавающей ставкой это не работает.

По словам Игоря Додонова, угроза инфляции из-за роста кредитования была очень серьезной, что и заставило Банк России действовать настолько жестко, хотя показатели закредитованности до сих пор являются вполне удовлетворительными.

— В условиях фактической стагнации располагаемых доходов населения кредитование является важным фактором поддержки потребительского спроса (причем не только в РФ, но и во многих других странах) с соответствующим влиянием на инфляцию. Поэтому целью мер Центрального банка является не только предотвращение чрезмерной закредитованности российских граждан, но и ослабление повышательного давления на потребительские цены в стране, — заключил эксперт.

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