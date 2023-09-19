Лимит на кредит: льготную ипотеку запретят брать без регистрации

Условия получения льготной ипотеки могут ужесточить: ее запретят брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Такую меру разработала группа депутатов Госдумы и направила в Минстрой. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами там не проживают , отмечают авторы инициативы. Такие квартиры покупают с инвестиционной целью, что увеличивает спрос и цены, говорят эксперты. Но не все специалисты согласны, что подобное ограничение необходимо, так как оно, среди прочего, может негативно сказаться на внутренней миграции.

Новые ограничения

Люди смогут получить льготную ипотеку только в пределах своего региона — там, где они зарегистрированы постоянно или временно. Такую меру разработали члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и направили в Минстрой. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Сейчас большой объем выдачи льготной ипотеки приходится на Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края , говорится в письме депутатов. « Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену », — следует из документа.

— Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования , — сказал «Известиям» один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов. — В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ипотечные программы, субсидированные государством, должны быть направлены исключительно на решение проблем граждан , подчеркнул депутат. Это не инструмент обогащения и не инвестиционный механизм , а жилищная проблема возникает у человека только в том месте, где он живет и работает, уверен Сергей Колунов.

— Речь идет о региональных покупателях, доля которых в московских новостройках составляет не менее 30%, — сказала исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева.

Учитывая, что лимит средств по льготной ипотеке для Московского региона, а также в Санкт-Петербурге и Ленобласти самый высокий — до 12 млн рублей, это создает давление на бюджет, добавила она. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

— Ограничение льготной ипотеки регионом проживания действительно необходимо , — считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. — Мера поможет отсеять тех, кто злоупотребляет госпрограммами, из-за чего растут цены на жилье.

Фото: Global Look Press/Sebastian Rau

12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, существование «определенных рисков», связанных с реализацией программ льготной ипотеки, признал президент России Владимир Путин. «Мы их видим и купируем», — заявил тогда глава государства. Уже 13 сентября правительство увеличило первоначальный взнос по субсидируемым программам с 15 до 20%.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой оценить последнюю инициативу депутатов Госдумы.

Альтернативные варианты

Льготная ипотека с привлекательной ставкой действительно разогрела рынок новостроек и стала причиной быстрого роста цен на фоне аномально высокого спроса, отметил первый вице-президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов.

— В целом мы согласны с правительством, что программа должна иметь строгую целевую направленность, чтобы ограничить рост числа инвестиционных сделок. Однако ограничение в части прописки кажется нам неоправданным, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Большинство клиентов с регистрацией в другом регионе по факту живут долгие годы в больших городах, не имея прописки и снимая жилье, пояснил он.

— Эти люди уже сделали свой выбор и приняли окончательное решение навсегда покинуть свой родной город, — отметил эксперт. — Отсутствие возможности воспользоваться льготными условиями ипотеки для таких клиентов не остановит миграцию, но точно усложнит решение квартирного вопроса.

Но по закону такие люди должны иметь временную регистрацию по месту пребывания, напомнила Татьяна Подкидышева.

Иногда люди покупают квартиру в другом регионе, когда ездят туда на работу, отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. А жители северных регионов России зачастую приобретают недвижимость на юге для переезда после выхода на пенсию. Также нередко семьи покупают квартиры в крупных городах для будущей учебы своих детей , рассказала она.

— Реализация инициативы приведет к тому, что эти категории будут лишены возможности улучшения своих жилищных условий за счет льготных ипотечных программ, — считает эксперт.

Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов напомнил, что с начала 2023 года оформить льготный кредит под 8% годовых можно только один раз. По его мнению, это ограничение уже эффективно препятствует спекулятивному спросу. Ограничение действие программы для конкретного покупателя пределами одного субъекта снижает свободу выбора и возможности внутренней миграции, полагает он.

— Тем не менее всеобщая льготная ипотека действительно избыточна в период стабильно высокой покупательской активности , — считает Руслан Сырцов. — Но важно сохранять адресные программы. Ведь они не только помогают девелоперам, но и способствуют улучшению демографии — как семейная ипотека, или развитию отдаленных регионов — как дальневосточная ипотека. IT-ипотека помогает удерживать в стране квалифицированных специалистов.