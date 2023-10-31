Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Почти 80% россиян готовы сменить профессию из-за стресса
Мир
Экс-разведчик Риттер заявил о плане западных СМИ подготовить общество к провалу Киева
Армия
В ДНР рассказали о неэффективности западных танков Leopard 2
Армия
Эксперт Леонков рассказал о смене Украиной тактики ракетных ударов
Мир
Lockheed Martin получил от Пентагона контракт почти на $1 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС
Мир
СМИ рассказали о чуть не сорвавшейся встрече Бербок с эмиром Катара
Мир
В США сообщили о госпитализации высокопоставленного генерала
Мир
США предсказали поражение на международной арене от России и Китая
Мир
Армия Израиля сообщила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Мир
В Израиле пригрозили прервать гуманитарную помощь при условии ее попадания к ХАМАС
Наука и техника
Петербургские ученые разработали способный найти людей по крику дрон
Общество
Синоптики пообещали москвичам отсутствие осадков во вторник
Сюжет:

Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46

МЧС Казахстана: после аварии на шахте в Караганде извлекли тела всех 46 погибших
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане обнаружены останки последнего, 46-го погибшего на шахте им. Костенко в Караганде, сообщил 31 октября на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы», ― гласит официальный сайт МЧС Казахстана.

Операция по поиску погибших осложнялась отсутствием электричества, большим масштабом горных выработок, а также присутствием множества разрушенных механизмов.

Известно, что сейчас на месте происшествия открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. В шахте ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на затопленных участках.

«В рамках расследования причин аварии мною с членами Правительственной комиссии осуществлен спуск в шахту. Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения», ― заявил Шарипханов.

Для расследования происшествия организовано семь подкомиссий, а также экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Авария на шахте в Караганде произошла 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной считается взрыв газометана в лаве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023