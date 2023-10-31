Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46

В Казахстане обнаружены останки последнего, 46-го погибшего на шахте им. Костенко в Караганде, сообщил 31 октября на заседании правительства глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы», ― гласит официальный сайт МЧС Казахстана.

Операция по поиску погибших осложнялась отсутствием электричества, большим масштабом горных выработок, а также присутствием множества разрушенных механизмов.

Известно, что сейчас на месте происшествия открытых очагов горения нет, газовая обстановка в норме. В шахте ведутся работы по обследованию горных выработок и откачке воды на затопленных участках.

«В рамках расследования причин аварии мною с членами Правительственной комиссии осуществлен спуск в шахту. Мы выявили весьма значительные разрушения. Смещено горно-шахтное оборудование в выработках. Более 15 изоляционных перемычек разрушены. Выведены из строя вентиляционные сооружения», ― заявил Шарипханов.

Для расследования происшествия организовано семь подкомиссий, а также экспертные организации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Авария на шахте в Караганде произошла 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной считается взрыв газометана в лаве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.