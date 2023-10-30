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Арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

ЛАГ: арабские страны на СБ ООН будут добиваться прекращения огня в секторе Газа
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Постоянный представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в ООН Маджид Абдель Фаттах 30 октября заявил, что арабские страны, по инициативе которых пройдет заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ближневосточному конфликту, придерживаются одинаковой позиции и будут добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Он отметил, что позиция арабских стран основывается на трех требованиях.

«Первое — немедленное прекращение огня, второе — безоговорочный ввод гуманитарной помощи и снятие блокады сектора Газа, а третье — отмена решений о перемещении населения, будь то с севера сектора Газа на его юг или требования палестинского населения о перемещении в другие страны», — приводит его слова «РИА Новости».

Абдель Фаттах указал на необходимость создания механизма защиты палестинского гражданского населения. По его словам, оправдание действий Израиля самообороной не работает в случае, если речь идет об оккупационной администрации.

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Накануне постпредство Бразилии при ООН в качестве председателя СБ ООН сообщило, что заседание СБ по палестино-израильскому конфликту пройдет 30 октября в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Встречаясь в этот же день с родственниками заложников, он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, и люди даже не до конца представляют себе ее масштабы.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

27 октября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла внесенную на рассмотрение Иорданией резолюцию 22 арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 120 стран, в том числе Россия, 14 выступили против, 45 воздержались. После этого глава израильского МИДа Эли Коэн заявил, что Израиль отвергает призыв к прекращению огня и будет продолжать бороться с ХАМАС. Постпред России при всемирной организации Василий Небензя отметил, что в ГА ООН возобладал здравый смысл.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в секторе Газа число жертв превысило 8 тыс. человек, еще почти 20 тыс. получили ранения. Со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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