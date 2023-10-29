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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане достигло 45

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Фото: REUTERS/Stringer
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В результате аварии на шахте им. Костенко в Караганде число погибших возросло до 45. Об этом 29 октября сообщил замдиректора филиала республиканского штаба аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

«По последним данным, были обнаружены трупы 45 горняков», — передает телеканал «Хабар-24» в своем Telegram-канале.

Авария произошла накануне, 28 октября. На момент ЧП под землей находились 252 человека, более 200 вывели на поверхность. Предположительной причиной считается взрыв газометана в лаве.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 октября днем траура по жертвам аварии. Он прибыл на место ЧП, а также поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМиттал Темиртау» и оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия.

Как заявил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов, шансы найти живыми пропавших на шахте имени Костенко горняков низкие. При этом спасательные работы продолжатся.

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