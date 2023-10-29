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Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС

Нетаньяху отверг утверждения о том, что его предупреждали об атаке ХАМАС
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Фото: REUTERS/ABIR SULTAN POOL
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху 28 октября отверг утверждения о том, что его предупреждали о готовящейся атаке боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль.

«Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны [палестинского движения] ХАМАС. Напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности [Израиля] и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержано и обратилось к урегулированию», — говорится в сообщении на странице премьер-министра в соцсети X (бывш. Twitter).

Исключительно такую оценку положения предоставляли кабинету министров и Нетаньяху все силы безопасности и разведывательное сообщество.

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Ранее в этот день политолог Дмитрий Бридже в беседе с «Известиями» выразил мнение, что от израильских ударов по Газе пострадают гражданские, но не боевики палестинского движения ХАМАС. Ситуация в Израиле в настоящий момент напряженная и будет лишь ухудшаться, в том числе на фоне последних заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступил против политики Израиля по отношению к палестинцам в Газе, по отношению к бомбежкам, добавил он.

Также 28 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 230, количество погибших в ходе эскалации израильских солдат составляет 311. Представитель армии добавил, что ЦАХАЛ продолжает расширять наземные маневры в секторе Газа. По его мнению, чем больше будет оказано давления на ХАМАС, тем выше шансы на освобождение заложников.

Еще 9 октября генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) в отставке Александр Михайлов заявил, что разведка Израиля не знала о готовящейся атаке ХАМАС. Однако нельзя обвинять ее в том, что она «прозевала». ХАМАС — сплоченная организация с эффективной контрразведкой, способной выявить и пресечь любые подходы к членам организации.

Накануне газета The New York Times (NYT) написала, что ни одна из разведывательных служб Израиля не давала конкретных предупреждений о подготовке нападения со стороны ХАМАС.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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