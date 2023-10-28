Теннисист Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Вене
Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 28 октября, победил Стефаноса Циципаса и вышел в финал турнира Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) в Вене.
В полуфинале спортсмен одержал победу над представляющим Грецию Циципасом со счетом 6:4, 7:6 (6).
На данный момент Медведев впервые достиг результата в 64 победы в матчах ATP за сезон.
В решающем матче теннисист может сыграть с Андреем Рублевым. Для этого Рублеву потребуется одержать победу в полуфинале над итальянцем Янником Синнером.
До этого, 4 октября, Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира категории ATP-500 в Пекине. Синнер впервые обыграл Медведева и поднялся на четвертую строчку рейтинга ATP.